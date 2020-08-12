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Spor

N'Sakala, Sergen Yalçın ile yeniden çalışacağı için mutlu

Yeniakit Publisher
2020-08-12 22:55:35 -
N'Sakala, Sergen Yalçın ile yeniden çalışacağı için mutlu

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ın yeni transferi Fabrice N'Sakala, teknik direktör Sergen Yalçın ile yeniden çalışacağı için mutlu olduğunu söyledi.

N'Sakala, siyah-beyazlı takımla çıktığı ilk antrenman öncesinde kulüp televizyonunun sorularını yanıtladı.

Beşiktaş'ın bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyduğunu aktaran N'Sakala, "İyi futbolcuların olduğu bir ortama geldim. İlk maçımız zorlu bir maç olacak, bu maça hazırlanıyoruz. İyi bir takımımız var, konsantrasyonumuz yüksek. Bu da maça olumlu yansıyacaktır. Tesisler de muhteşem." ifadelerini kullandı.

Aytemiz Alanyaspor'da birlikte çalıştığı teknik direktör Sergen Yalçın ile Beşiktaş'ta yeniden buluştuğu için mutlu olduğunu kaydeden 30 yaşındaki oyuncu, "Onunla tekrar birlikte olmak çok güzel. Alanya'da güzel işler yaptık, aynılarını hatta umarım daha iyilerini burada yapacağız." şeklinde konuştu.

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