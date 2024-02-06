Novartis'ten dev satın alma

İsviçre merkezli ilaç üreticisi Novartis AG, kanser tedavileri geliştiren Alman biyoteknoloji şirketi MorphoSys AG'yi 2.7 milyar Euro (2.9 milyar dolar) karşılığında satın alacağını açıkladı.

Novartis ve MorphoSys'in açıklamasına göre, Novartis hissedarlara nakit olarak hisse başına 68 Euro ödemeyi teklif edecek ve anlaşma sonrasında MorphoSys'i halka kapalı hâle getirecek.

Reuters'ın haberine göre; bu anlaşma, MorphoSys'in sermayesinin yüzde 65'i tutarındaki asgari eşiğin kabul edilmesi ve düzenleyici kurum onayları da dahil olmak üzere belli koşullara tabi.

Kanser ilaçlarını portföyüne ekleyecek

Maliyetleri azaltan ve çalışanları işten çıkaran Novartis, ilaç birimi Sandoz'u geçen yıl elden çıkarmıştı. Novartis, birleşme ve satın alım stratejisinin, değeri 5 milyar doların altındaki anlaşmalara odaklandığını açıkladı.

Novartis hisseleri yüzde 0.5 yükseldi

Morphsys'in hisseleri açılıştan sonra yüzde 15 artışla 66.10 Euro'ya yükselirken, Novartis hisseleri yüzde 0.5 yükseldi.

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Novartis bu anlaşma sonucunda MorphoSys'in en umut verici ilaçlarından biri olan ve miyelofibroz, nadir görülen bir kemik iliği kanseri türü ve lenf düğümü kanseri gibi ölümcül kanser türleriyle mücadelede kullanılan 'pelabresib'i ilaç portföyüne ekleyecek.

MorphoSys'in hisseleri yüzde 40'tan fazla yükseldi

Novartis'in MorphoSys'i satın almak için görüşmeleri ilerlettiği dünya medyada çıkan haberlerde yer almıştı. Bu haberin ardından MorphoSys'in hisseleri yüzde 40'tan fazla yükselmişti.

Kaynak: ekonomim.com