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Spor

Novak hastaneye kaldırıldı

Trabzonsporlu Filip Novak, Alanayaspor'la oynanan Türkiye Kupası finalinde başına aldığı darbe sonucunda hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-07-30 00:19:00 -
Novak hastaneye kaldırıldı

Türkiye Kupası final maçında Trabzonsporlu Filip Novak başına aldığı darbenin ardından oyuna devam edemedi ve hastaneye kaldırıldı.

78. dakikada yaşanan hava topu mücadelesinde Trabzonsporlu Novak, başına aldığı darbe sonrası yerde kaldı ve maça devam edemedi. Sağlık ekiplerinin yardımı ile sedyeyle kenara alınan Novak tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. Novak'ın oyundan alınmasından sonra ise oyuna Kamil Ahmet Çörekçi dahil oldu.

Çek sol bekin Trabzonspor ile sözleşmesi bu maçın ardından sona eriyordu ve oyuncuya Fenerbahçe'nin de talip olduğu biliniyordu.

Trabzonspor'da maçın 41. dakikasında Ekuban sakatlık geçirdi ve yerine Bilal dahil olmuştu.

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