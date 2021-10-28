Noterler bugün kaça kadar açık? 28 Ekim noter çalışma saatleri

28 Ekim'in yarım gün tatil olup olmadığı ve banka ve noterlerin açık olup olmayacağı araştırılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir milli bayram olan Cumhuriyet Bayramı 2021 yılında perşcumaembe günü kutlanacak. Peki 28 Ekim tatil mi, bankalar açık mı olacak? İşte Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre merak edilen soruların cevapları...

Noterler bugün kaça kadar açık?

Cumhuriyet'imizin 98. yaşını kutlayacağımız 29 Ekim'e artık sayılı günler kaldı. 2021 yılının son resmi tatili olan 29 Ekim bu sene cuma gününe denk geliyor. Resmi Gazete kararına göre 29 Ekim tatili, yarın yani 28 Ekim öğleden sonra yani saat 13.00'ten sonra başlıyor. Buna göre 2021 yılında 29 Ekim resmi tatili perşembe günü öğleden sonra başlayacak. Yani noterler bugün öğleden sonra, saat 13.00'ten sonra kapanacak. 28 Ekim ile birlikte noterler 3.5 tatil olacak. 29 Ekim Cuma günü, her yıl olduğu gibi kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra okullar da tatil olacak. 28 Ekim ile birlikte kamu çalışanları 3,5 gün izinli sayılacak.