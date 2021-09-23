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Dünya Nota verilmişti! Rusya reddetti
Dünya

Nota verilmişti! Rusya reddetti

Rusya, Rus A-50 savaş uçağının Estonya’nın hava sahasını ihlal ettiği iddiasını reddetti.

Yeniakit Publisher
2021-09-23 19:21:00 -
Nota verilmişti! Rusya reddetti

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus A-50 savaş uçağının Estonya’nın hava sahasını ihlal ettiği iddiasını kabul etmedi.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Uçuş, hiçbir ülkenin sınırlarını ihlal etmeden tamamen uluslararası hava sahası kullanım kurallarına uygun şekilde gerçekleştirildi. Tarafsız kontrol araçları bunu doğruluyor” denildi.

Rusya Hava Uzay Kuvvetleri’ne ait A-50 erken uyarı ve kontrol uçağının, 22 Eylül Çarşamba günü Kaliningrad Bölgesi’nden daimi üslenme yerine planlı uçuş yaptığı ifade edilen açıklamada, “Uçuş, önceden kararlaştırılan rotadan açık transpoderle gerçekleştirildi. Uçağın mürettebatı, Estonya hava trafik kontrolörleri ile temas halindeydi. Estonya hava trafik kontrolörlerinin Rus mürettebata hiçbir şikayette bulunmadı” ifadeleri kullanıldı.

Estonya Dışişleri Bakanlığı, bugün Rus savaş uçağının ülkenin hava sahasını ihlal ettiğini öne sürmüştü. Bu bağlamda, Rusya’nın Estonya Büyükelçisi Aleksandr Petrov’a protesto notası sunulmuştu.

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