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Spor Norwich-Tottenham maçı ne zaman saat kaçta? Norwich-Tottenham ŞİFRESİZ CANLI İZLE
Spor

Norwich-Tottenham maçı ne zaman saat kaçta? Norwich-Tottenham ŞİFRESİZ CANLI İZLE

İngiltere Premier Lig'in son haftasında Norwich sahasında Tottenham'ı konuk edecek. Maçı takip etmek isteyenler ise Norwich-Tottenham maçının şifresiz hangi kanaldan izlenebileceğini araştırıyor. Peki, Norwich Tottenham maçı şifresiz nasıl izlenir?

Yeniakit Publisher
2022-05-22 09:00:00 -
Norwich-Tottenham maçı ne zaman saat kaçta? Norwich-Tottenham ŞİFRESİZ CANLI İZLE

İngiltere Premier Lig'de sezon 22 Mayıs Pazar akşamı oynanacak maçlarla tamamlanacak. Futbolseverler ise Norwich ile Tottenham arasında oynanacak karşılaşmanın hangi kanaldan yayımlanacağını merak ediyor.

Norwich-Tottenham maçı ne zaman saat kaçta? Norwich-Tottenham ŞİFRESİZ CANLI İZLE

Norwich 22 Mayıs Pazar akşamı TSİ 18.00'de Tottenham'ı konuk edecek. Carrow Road'ta oynanacak maçı S Spor ve A Spor naklen yayımlayacak.

Norwich City-Tottenham muhtemel 11:

Norwich City: Tim Krul, Sam Byram, Grant Hanley, Ozan Kabak, Dimitrios Giannoulis, Kenny McLean, Mathias Normann, Pierre Lees-Melou, Kieran Dowell, Milot Rashica, Teemu Pukki

Tottenham: Hugo Lloris, Davinson Sanchez, Eric Dier, Ben Davies, Emerson Royal, Rodrigo Bentancur, Pierre-Emile Hojbjerg, Ryan Sessegnon, Dejan Kulusevski, Harry Kane, Son Heung-Min

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