Norwich-Tottenham maçı ne zaman saat kaçta? Norwich-Tottenham ŞİFRESİZ CANLI İZLE
İngiltere Premier Lig'in son haftasında Norwich sahasında Tottenham'ı konuk edecek. Maçı takip etmek isteyenler ise Norwich-Tottenham maçının şifresiz hangi kanaldan izlenebileceğini araştırıyor. Peki, Norwich Tottenham maçı şifresiz nasıl izlenir?
İngiltere Premier Lig'de sezon 22 Mayıs Pazar akşamı oynanacak maçlarla tamamlanacak. Futbolseverler ise Norwich ile Tottenham arasında oynanacak karşılaşmanın hangi kanaldan yayımlanacağını merak ediyor.
Norwich-Tottenham maçı ne zaman saat kaçta? Norwich-Tottenham ŞİFRESİZ CANLI İZLE
Norwich 22 Mayıs Pazar akşamı TSİ 18.00'de Tottenham'ı konuk edecek. Carrow Road'ta oynanacak maçı S Spor ve A Spor naklen yayımlayacak.
Norwich City-Tottenham muhtemel 11:
Norwich City: Tim Krul, Sam Byram, Grant Hanley, Ozan Kabak, Dimitrios Giannoulis, Kenny McLean, Mathias Normann, Pierre Lees-Melou, Kieran Dowell, Milot Rashica, Teemu Pukki
Tottenham: Hugo Lloris, Davinson Sanchez, Eric Dier, Ben Davies, Emerson Royal, Rodrigo Bentancur, Pierre-Emile Hojbjerg, Ryan Sessegnon, Dejan Kulusevski, Harry Kane, Son Heung-Min