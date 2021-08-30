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Spor Norwich City Ozan Kabak'ı kadrosuna kattı
Spor

Norwich City Ozan Kabak'ı kadrosuna kattı

İngiliz takımı Norwich City, Ozan Kabak'ı transfer etti.

Yeniakit Publisher
2021-08-30 20:44:00 - 2021-08-30 21:10:48
Norwich City Ozan Kabak'ı kadrosuna kattı

Geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Liverpool forması giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, yeni Premier Lig'e döndü.

21 yaşındaki savunma oyuncusu Norwich City'ye resmen transfer oldu. Ozan Kabak kiralık olarak Premier Lig ekibine imza attı.

Yeniden İngiltere'de

Sezon bitiminde Schalke'ye geri dönen Ozan Kabak, sezon öncesi çalışmalarına katılmıştı ancak takımdan ayrılmasına kesin gözle bakılıyordu. Ozan'ın yeni adresi İngiltere oldu.

Ozan Kabak geçen sezon Liverpool forması altında 4 tanesi Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 13 maça çıkmıştı.

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