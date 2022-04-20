Norveç'ten Putin'i çıldırtacak Ukrayna hamlesi

Norveç hükümeti, ordu envanterinde bulunan Mistral uçaksavar füze stokunun tamamını bağışladığını duyurdu. Yaklaşık 100 adet Mistral uçaksavar füze sisteminin şimdiden Ukrayna'ya gönderildiğini belirten Savunma Bakanı Bjorn Arild Gram, "Mistral hava savunma sistemleri Norveç Silahlı Kuvvvetleri'nde yıllarca etkili bir şekilde kullanıldı ve Ukrayna'ya da büyük fayda sağlayacak etkili bir silah" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Norveç hükümeti daha önce de Ukrayna güçlerine toplam 4 bin tanksavar füzesi, çeşitli koruyucu ekipman ve diğer askeri teçhizat bağışladığını açıklamıştı.

Bu yardımların ardından Norveç, 1959'dan beri savaş halindeki veya savaşın tehdit ettiği ülkelere ilk defa silah ihraç etmiş oldu.

Muhalefetten destek geldi

Norveç muhalefeti hükümeti, Ukrayna'yı Rusya'ya karşı desteklemediği konusunda sık sık eleştiriliyordu. Eski İklim ve Çevre Bakanı ve muhalefet partisi yöneticisi Ola Elvestuen "Yardımlar yavaş ve eksik gidiyor. Norveç daha fazlasını yapmalı" dedi.

Eski Savunma Bakanı ve Muhafazar Partili Ine Eriksen Soreide ise, hükümete hava savunma sistemlerinin bağışlanması konusunda tam destek verdiklerini açıkladı.

Mistral Uçaksavar Füze Sistemi

Mistral, taşınabilir bir konfigürasyonun yanı sıra araçlardan, su üstü gemilerinden ve helikopterlerden ateşlenebilen kısa menzilli hava savunma (SHORAD) füze sistemidir.

Silahlı kuvvetlerin tüm kollarının gereksinimlerini karşılamak üzere 1974 yılında tasarlanan Mistral, tamamen dijital ve ısı güdümlü bir füzedir. Şimdiye kadar 17 binden fazla üretilen Fransız menşeili Mistral hava savunma sistemi, yaklaşık 25 ülkenin ordu envanterinde bulunmaktadır.

Star Gazetesi