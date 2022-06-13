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Dünya Norveç'ten NATO'ya helikopter resti
Dünya

Norveç'ten NATO'ya helikopter resti

Norveç hükümeti, NH-90 için 20 yıllık bir anlaşmayı sonlandırdı ve şimdi 500 milyon euronun geri ödenmesini istiyor.

Yeniakit Publisher
2022-06-13 23:10:00 -
Norveç'ten NATO'ya helikopter resti

Ülkenin Savunma Bakanı Bjorn Arild Gram düzenlediği basın toplantısında, NATO'nun kurucu üyelerinden biri olan Norveç'in NH-90 askeri helikopterleri için 2001 yılında imzaladığı sözleşmeyi feshettiğini duyurdu.

Askeri ittifakın gereksinimlerini karşılamak için özel olarak geliştirilen model, birden fazla kusur ve gecikmeye işaret eden Norveç ordusu tarafından yetersiz bulundu.

Model, “Norveç silahlı kuvvetlerinin gereksinimlerini karşılayabilecek bir konumda asla olmayacak” olduğundan, Oslo, şimdiye kadar ödediği yaklaşık 500 milyon Euro'nun geri ödenmesini talep ediyor.

Halihazırda Norveç'e teslim edilen helikopterlerin operasyonu derhal durduruldu. Makineler, üretici, Fransa merkezli çok uluslu şirket NHIndustries'e iade edilecek.

Bu arada, Almanya'nın Die Welt yayın organı, Oslo'nun ABD'den gelebilecek bir yedek aradığını yazdı.

Raporda, Norveç ordusunun NH-90 hakkındaki nihai kararı, hem modelin kendisi hem de onu üreten şirket için “zarar verici” olarak tanımlandı.

Oslo, makalede belirtildiği gibi, hiçbir ek tamir, yedek parça veya yatırımın helikopteri sahip olmaya değer kılmayacağını açıkça belirtti.

NHIndustries tarafından, 1990’lı yıllarda üretilen "NH90 deniz helikopterleri" birçok ülke tarafından kullanılıyor.

Norveç, 2001’de kıyıların korunması için 14 “NH90” deniz helikopteri sipariş etmişti. 2008’de teslim edilmesi planlanan helikopterlerin sadece 8 tanesinin tamamen işlevsel durumda olduğu belirtilmişti.

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