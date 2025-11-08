  • İSTANBUL
Norveç'ten GKRY kararı: Silah ambargosu kaldırıldı

Norveç Hükümeti, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) 65 yılı aşkın süredir uyguladığı silah ambargosunu resmen kaldırdı.

Norveç Hükümeti, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) karşı 1959 yılından bu yana uyguladığı uzun soluklu silah ambargosunu kaldırma kararı aldı. Karar, Rum Lider Nikos Hristodulidis tarafından duyuruldu.

 

65 YILI AŞKIN SÜREN AMBARGO KALKTI

Rum basınında yer alan bilgilere göre, GKRY Lideri Nikos Hristodulidis, Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından önemli bir açıklamada bulundu.

Hristodulidis, Oslo’nun artık savunma ve askeri teçhizat ihracatı için GKRY’ye yönelik başvuruları açma kararı aldığını duyurdu.

 

İKİLİ SAVUNMA İŞBİRLİĞİMİZİ GÜÇLENDİRMEDE ÖNEMLİ BİR ADIMDIR

Hristodulidis, bu kararı sosyal medya hesaplarından memnuniyetle karşıladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide'nin Kıbrıs'a askeri amaçlı savunma ve çift amaçlı ekipman ihracatı için başvuruları açma yönündeki kararını memnuniyetle karşılıyorum.

Bu, Kıbrıs (GKRY)-Norveç ikili savunma işbirliğimizi güçlendirmede önemli bir adımdır."

Rum basını, Norveç’in ambargoyu kaldırmasının temel nedeninin, GKRY’nin Doğu Akdeniz’de istikrar sağlayıcı politikalar izlemesi ve Lefkoşa’nın güvenilir bir ortak olarak görülmesi olduğunu ileri sürdü.

 

RMMO, NORVEÇ’TEN SİLAH VE ASKERİ TEÇHİZAT ALABİLECEK

1959’da savaş tehdidi ve iç çatışma yaşayan ülkelere silah ihracatı kısıtlama politikası gereği ambargo kararı alan Norveç’in bu kararıyla birlikte, Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) artık savunma ve askeri teçhizat ithalatı için Norveç’e başvuruda bulunabilecek.

 

