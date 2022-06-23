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Dünya Norveç'ten beklentiyi aşan faiz artışı
Dünya

Norveç'ten beklentiyi aşan faiz artışı

Norveç Merkez Bankası, ekonomistlerin 25 baz puanlık beklentisine karşın politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 1,25'e çıkardı.

Yeniakit Publisher
2022-06-23 13:55:00 -
Norveç'ten beklentiyi aşan faiz artışı

Norveç Merkez Bankası, ekonomistlerin 25 baz puanlık beklentisine karşın politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 1,25'e çıkardı.

Norveç Merkez Bankası'ndan beklenenden şahin bir hamle geldi.

Banka politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 1,25 seviyesine çıkardı. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi faizin yüzde 1'e yükseltilmesi yönündeydi.

Banka Ağustos ayında faizin yüzde 1,5 seviyesine çıkarılabileceği sinyalini de verdi.

Karar metninde politika faizinin hâlâ düşük olduğu, para politikasının da genişlemeci nitelik sergilediği belirtildi.

Banka Mart ayında politika faizine ilişkin yaptığı projeksiyonlarını da yukarı yönlü güncelledi. Buna göre banka yetkilileri 2023 yaz döneminde politika faizinin yüzde 3 seviyesine yükseltilmesini öngördü.

Metinde ücret artışları ve ithalat fiyatlarındaki artış dolayısıyla enflasyonun bir süre daha hedef seviyenin üzerinde seyredeceği beklentilerine vurgu yapıldı.

Ülkede Mayıs ayında yıllık enflasyon yüzde 5,7 ile 1988 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıkmıştı.

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Yorumlar

Kadayıfçı Rıfkı

Piyasadan para çekmenin faizden başka yolları var. Planlanan tokileri şimdiden satmak gibi. 5 milyon adet "toki yapımı ev-işyeri" satışa çıkarılabilir. Gelen para da hemen kamu arazilerine 10 milyon konutluk altyapı çekme işine tahsis edilebilir. Yerli malzeme kullanarak. Erken altyapı çekme işi kaldıraç etkisi yapar ve özel sektörü de hedef alan etrafına çeker.
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