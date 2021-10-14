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Dünya Norveç'teki oklu saldırıda yeni gelişme
Dünya

Norveç'teki oklu saldırıda yeni gelişme

Norveç'te dün bir marketin yakınında düzenlenen oklu saldırı ülkenin İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı (PST) tarafından terör eylemi kapsamına alındığı duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2021-10-14 16:33:00 -
Norveç'teki oklu saldırıda yeni gelişme

Norveç İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı (PST), Kongsberg kasabasında, dün bir marketin yakınında düzenlenen oklu saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Norveç İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatından yapılan açıklamada, 37 yaşındaki Danimarka vatandaşı saldırganın daha önceden sabıkası bulunduğu belirtilerek, saldırıyı neden düzenlediğinin araştırıldığı kaydedildi.

Olayın şu an için terör eylemi kapsamına alındığına işaret edilen açıklamada, Norveç'te yüksek bir tehdit unsurunun da bulunmadığı hatırlatıldı.

Saldırgan 13 Ekim'de yerel saatle 18.13'te Kongsberg kasabasında Coop adlı marketin yakınında bulunanlara oklu saldırı düzenlemiş, saldırıda 5 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi de yaralanmıştı. Olaydan yarım saat sonra polis tarafından yakalanan saldırgan, sorgusundan sonra tutuklanmıştı.

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