  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Norveç'teki oklu katliamda yeni gelişme
Dünya

Norveç'teki oklu katliamda yeni gelişme

Norveç'in Kongsberg kasabasında, dün bir marketin yakınında oklu saldırı düzenleyen Danimarkalı 37 yaşındaki Espen Andersen Brathen'in, zihinsel sorunlar yaşadığı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-14 22:39:00 -
Norveç'teki oklu katliamda yeni gelişme

Norveç'in VG gazetesine açıklamada bulunan Brathen'in yakınları, saldırganın, hayatı boyunca zihinsel sorunlarla mücadele ettiğini, son iki yılda eve kapanarak işe gitmediğini ve sınırlı sayıda insanla görüştüğünü anlattı.

Oslo polisinden yapılan açıklamada ise, saldırganın Danimarka vatandaşlığına da sahip olmasına rağmen Norveç'te doğup büyüdüğü belirtildi ve ruhsal durumunun tespiti için adli tıpa sevk edileceği kaydedildi.

Norveç medyası, şüphelinin daha önce hırsızlık ve uyuşturucu bulundurmaktan hüküm giydiğini bildirdi.

Polis olayı terör eylemi kapsamında araştırıyor.

Saldırgan, 13 Ekim'de yerel saatle 18.13'te Kongsberg kasabasında bir marketin yakınında bulunanlara oklu saldırı düzenlemiş, saldırıda 5 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı. Olaydan yarım saat sonra polis tarafından yakalanan saldırgan tutuklanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Görüntüleri izleyince ne olduğunu anlayacaksınız! Altın Portakal’ı sadece film festivali sananlar izlesin
Siyaset

Görüntüleri izleyince ne olduğunu anlayacaksınız! Altın Portakal’ı sadece film festivali sananlar izlesin

Tamer Karadağlı ile HDP sevici Nihal Yalçın arasında 58. Altın Portakal Film Festivali'nde yaşanan gerilim tazeliğini korurken, festivalin J..
Dikkatlerden kaçmadı... Taliban'ın Türkiye ziyaretinde çarpıcı detay
Gündem

Dikkatlerden kaçmadı... Taliban'ın Türkiye ziyaretinde çarpıcı detay

Afganistan'daki geçici Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki beraberindeki üst düzey heyeti, resmi temaslarda bulunmak ..
İştah açan kahvaltılık acı sos tarifi
Kadın - Aile

İştah açan kahvaltılık acı sos tarifi

Kahvaltı sofralarınızın vazgeçilmezi olacak nefis tarifimizin tadına bayılacaksınız.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay