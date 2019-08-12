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Norveç'teki cami saldırganı mahkemeye çıkarıldı

Savcı saldırganın tutukluluk süresinin dört hafta daha uzatılmasını istedi- Saldırganın, mahkemede sık sık kameralara gülümsemesi dikkati çekti - Norveç polisi, olası bir katliamı önleyen 65 yaşındaki Afgan vatandaşı Mohammad Rafique'i kahraman ilan etti

12 Ağustos 2019 Pazartesi 15:42
Norveç'teki cami saldırganı mahkemeye çıkarıldı

STOCKHOLM (AA) - Norveç'in Barum şehrinde Afganlara ait El-Nur İslam Merkezi Camisi'ne düzenlenen saldırıya ilişkin gözaltına alınan 21 yaşındaki Norveçli Philip Manshaus, "cinayet" ve "terör saldırısı" suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı.

Başkent Oslo'da mahkemeye çıkartılan ve ilk kez görüntülenen Manshaus'un suratındaki morluklar ve şişlikler dikkati çekti.

Norveç gazetesi VG'nin haberine göre Manshaus, 17 yaşındaki üvey kız kardeşini öldürdükten sonra Barum şehrinde El-Nur İslam Merkezi Camisi'ne terör saldırısı gerçekleştirdi.

Savcı, saldırgan hakkında tutukluluk süresinin dört hafta daha uzatılmasını istedi.

Mahkemede suçlamaları reddeden saldırganın, sık sık kameralara gülümsemesi de dikkati çekti.

- Norveç polisi Rafique'ini kahraman ilan etti

Norveç polisi, olası bir katliamı önleyen 65 yaşındaki Afganistan vatandaşı Mohammad Rafique'i kahraman ilan etti.

Norveç Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Rafique'e saldırgana karşı korkusuzca durduğu ve eylemine izin vermediği için teşekkür edildi.

Norveç'in VG gazetesine açıklamada bulunan Rafique, saldırgana sarılarak ateş etmesini engellediğini söyledi.

Saldırganın parmağını gözüne soktuğunu, kendisine yumruk attığını kaydeden Rafique, saldırganın elinde biri av tüfeği olmak üzere iki silah bulunduğunu ve eline vurarak silahları yere düşürmesini sağladığını ifade etti.

Barum'da dün silahlı bir kişi, El-Nur İslam Merkezi adlı camiye saldırı düzenlemiş, olayda bir kişi yaralanmış ve şüpheli gözaltına alınmıştı.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 15:42
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