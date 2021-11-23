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Dünya Norveç'te uçak düştü!
Dünya

Norveç'te uçak düştü!

Küçük bir eğitim uçağının Larvik kenti yakınlarındaki ormanlık alana düştüğü aktarıldı. Kazada 3 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-23 16:27:00 -
Norveç'te uçak düştü!

Norveç devlet televizyonu NRK'nin haberine göre, Larvik Emniyet Müdürü Tor Eriksen, yaptığı açıklamada, küçük bir uçağın eğitim uçuşu yaptığı sırada düştüğünü, uçakta bulunan bir eğitmenle iki öğrencinin hayatından ümidi kestiklerini söyledi.

Kazanın nedenini şimdilik bilmediğini belirtin Eriksen, "Kaza sabah oldu. Uçak ulaşması zor bir alana düştü, arama çalışmalarımız devam ediyor fakat uçakta bulunan 3 kişiden de umudu kestiğimizi ve öldüklerini söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Torp Pilot Uçuş Akademisinden yapılan açıklamada da düşen uçağın kendilerine ait olduğu kaydedildi.

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