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Aktüel Norveç'te İslam karşıtı aşırı sağcı Dan-Eivind Lid evinde ölü bulundu
Aktüel

Norveç'te İslam karşıtı aşırı sağcı Dan-Eivind Lid evinde ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2020-10-05 08:39:51 -
Norveç'te İslam karşıtı aşırı sağcı Dan-Eivind Lid evinde ölü bulundu

STOCKHOLM (AA)- Norveç'in Kristiansand kentinde İslam karşıtı aşırı sağcı grup Sian'ın üyelerinden Dan-Eivind Lid, evinde ölü bulundu.

Norveç devlet televizyonu NRK'nin haberine göre, İslam karşıtlığıyla bilinen 48 yaşındaki Eivind Lid, evinde ölü bulundu.

Kristiansand Eminiyet Müdürülğünden Henrik Bjugan Hegdahl, Eivind Lid'in vücudunda yaralar bulunduğunu ve polisin cinayet şüphesiyle soruşturma başlattığını duyurdu.

İslam karşıtı aşırı sağcı grup Sian'ın Ağustos ayında Bergen kentinde Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna katılan Eivind Lid, Sian'ın lideri Lars Thorsen'e verdiği destekle biliniyor.




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