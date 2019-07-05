Norveçli eski bakana sığınmacılara cinsel istismardan 5 yıl hapis cezası verildi

BBC'nin haberine göre, 72 yaşındaki eski Su Ürünleri Bakanı ve Troms Bölge Valisi Ludvigsen, 3 sığınmacı erkeğe cinsel istismarda bulunmak suçundan 5 yıl hapse mahkum edildi.

Mahkeme, Ludvigsen'in görevini kötüye kullandığı ve 3 genç erkeğin savunmasızlığından istifade ettiği hükmünü verdi.

Olay, 2011-2017 yıllarında Norveç'in Troms kentinde meydana geldi. Bugün 25, 26 ve 34 yaşında olan sığınmacı erkekler, o dönemde Troms Valisi olan Ludvigsen'in cinsel ilişki karşılığında kendilerine iş ve barınma imkanı sağlamayı teklif ettiğini, teklifini kabul etmemeleri halinde sınır dışı edilmekten korktuklarını savunuyordu.

Cinsel istismarların, Ludvigsen'in evi, otel odaları ve ofisinde yaşandığı, sığınmacı erkeklerden birinin istismarlar sırasında 17 yaşında olduğu, diğerinin "zihinsel engeli" bulunduğu belirtiliyordu.

Svein Ludvigsen'in davacı erkeklere 743 bin Norveç kronu (487 bin Türk lirası) tazminat ödemesi de kararlaştırıldı.