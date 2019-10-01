Norveçli alçaktan skandal belgesel: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'darbeyi biliyordu' iftirası

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Norveç'li Yönetmen Joardon Nollens, 15 Temmuz hain darbe girişimini konu edindiği belgeselinin galasını, Başkent Oslo'da yaptı.

Belgesele isim olarak 'Allah'ın bir lütfu' ifadesini seçen küstah yönetmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iftira atarak, 'Erdoğan darbeyi önceden biliyordu.' ifadesini kullandı.

FETÖ elebaşısını da konuşturdu

15 Temmuz hain darbe girişiminden önce FETÖ'cü alçaklarla mücadeleyi 'fişleme' olarak ifade eden Norveçli alçak, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen ile de röportaj yaptı. Asrın haini FETÖ elebaşısı konuşmasında ihanetine devam ederek, "Erdoğan ülkedeki bütün muhaliflere sert davranıyor. Hizmet hareketimizi de günah keçisi ilan etti" dedi.

Norveçli Yönetmen, tüm bu rezillikleri ile de yetinmeyerek; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çağrısı ile hainlere karşı direnen Türk Halkı'nı askerleri öldürmekle suçladı.