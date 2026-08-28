Norveç yasta! Kral 5. Harald hayatını kaybetti

Norveç Kralı 5. Harald, bir süredir tedavi gördüğü nadir kan hastalığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede 89 yaşında yaşamını yitirdi.

Oslo'daki Kraliyet Sarayından yapılan açıklamada, Kral Harald'ın cuma günü yerel saatle 06.35'te ulusal hastanede huzur içinde vefat ettiği bildirildi. Ölüm haberinin ardından saray çatısındaki kraliyet bayrağı yarıya indirildi.

BBC’nin haberine göre, vefatından önceki 24 saat içinde kraliyet ailesi üyeleri hastanede Kral Harald'ı ziyaret ederken, vatandaşlar da sarayın önüne çiçek bıraktı.

Kral Harald, 14. yüzyıldan bu yana Norveç'te doğan ilk Norveç kralı olma unvanını taşıyordu. Tahtta geçirdiği 35 yılın ardından Harald'ın yerine oğlu Haakon geçti.

Monarşiyi modernleştiren, gelenekleri yıkarak halktan biriyle evlenen ve ülkenin en zorlu dönemlerinde birleştirici bir figür olarak öne çıkan 5. Harald, halk tarafından mütevazı ve saygın kişiliğiyle "Halkın Kralı" olarak anılıyordu.

2011 yılında Oslo ve Utoya Adası'nda düzenlenen terör saldırılarının ardından halka seslenen Kral Harald, Norveçlilere birbirlerine destek olmaları ve korkuya teslim olmamaları çağrısında bulunmuştu.

Kral 5. Harald'ın ardından tahta geçen yeni Kral Haakon, annesi Kraliçe Sonja, kız kardeşi Prenses Martha Louise ve altı torunu kaldı.

5. HARALD HAKKINDA

21 Şubat 1937'de Oslo yakınlarındaki Skaugum malikanesinde doğan Harald, İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanya'sının Norveç'i işgal etmesi üzerine annesi ve kardeşleriyle birlikte ABD'ye sığınmıştı.

Savaşın ardından ülkesine dönerek eğitimini ve askeri hizmetini tamamlayan Harald, 1957 yılında Veliaht Prens ilan edildi.

İş insanı bir babanın kızı olan Sonja Haraldsen ile bir partide tanışan Veliaht Prens Harald, dönemin Kralı 5. Olav'ın bir Avrupa prensesiyle evlenmesini istemesi nedeniyle dokuz yıl beklemek zorunda kaldı.

Sonja ile evlenmesine izin verilmediği takdirde hiç evlenmeyeceğini belirten Harald, nihayetinde babasının onayını alarak 29 Ağustos 1968'de Oslo Katedrali'nde dünyaevine girdi.

Babasının 1991 yılında vefat etmesiyle tahta çıkan 5. Harald, sporcu kimliğiyle de tanınıyordu. Başarılı bir yelken sporcusu olan Kral, Norveç'i Olimpiyat Oyunları'nda üç kez temsil etmişti.