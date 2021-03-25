Norveç ve Almanya’dan ortak askeri hamle!

Yapılan açıklamaya göre; Norveç ve Almanya’nın savunma malzeme örgütleri NDMA ve BAAINBw; 2017 yılından bu yana görüşmelerin devam ettiği,denizaltı ve seyir/gemisavar füzelerin ortaklaşa tedarikini amaçlayan malzeme konulu stratejik bir iş birliği kapsamında, 23 Mart 2021 tarihinde Type 212CD Denizaltıları ve gelecekte üretilmesi beklenen ortak bir seyir/gemisavar füzenin geliştirilmesi ile ilgili ThyssenKrupp Naval Systems ile bir anlaşmaya varıldı.

Yapılan ortaklık, bir Alman-Norveç ortak satın alımına ve denizaltıların ömür devri yönetimine dayanıyor. Ancak nihai sözleşme imzalanmadan önce, sözleşmenin Alman parlamentosu tarafından değerlendirilmesi ve onaylanması gerekmekte. Bu kapsamda, imzaların ise yaz aylarında atılması planlanmaktadır.

Yapılan açıklamaya göre; ilk denizaltı 2029 yılında teslim edilecek. Tüm geliştirme planlarıyla ilgili toplam maliyet yaklaşık 45 milyar NOK (5,4 milyar USD) olacak.

Denizaltılar, Type 212A’yı temel alacak ve iki ülkenin gereksinimlerine göre özel olarak tasarlanacak. Type 212CD (Ortak Tasarım), dünya çapında operasyonlara elverişli olmak için arttırılmış menzil, hız ve dayanıklılığa sahip olacak. Norveç ile olan iş birliğinin bir parçası olarak Almanya, ortak dört adet satın alım haricinde ek iki denizaltı daha satın almaya hazırlanıyor. Ayrıca, Alman Donanması halihazırda altı 212A denizaltı işletmekte.

Bu yeni denizaltının savaş yönetim sisteminin ise ATLAS ELEKTRONIK ve Kongsberg Defence & Aerospace tarafından geliştirilen ORCCA olacağı Eylül 2019’da açıklanmıştı.

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