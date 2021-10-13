  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Norveç saldırı son durum | Norveç'te oklu saldırı ölen var mı?
Dünya

Norveç saldırı son durum | Norveç'te oklu saldırı ölen var mı?

Norveç'te neler yaşandı? Norveç’te oklu saldırı yaşandı. Olayda yaralı ve ölenlerin olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Norveç’te neler yaşandı?

Yeniakit Publisher
2021-10-13 23:02:00 -
Norveç saldırı son durum | Norveç'te oklu saldırı ölen var mı?

Norveç’ten bir saldırı haberi geldi. Oklu saldırıda kaç kişinin yaşamını yitirdiği ise merak ediliyor.

Norveç saldırı son durum | Norveç'te oklu saldırı ölen var mı?

Norveç'in başkenti Oslo yakınlarındaki Kongsberg kasabasında bir market yakınında yoldan geçenlere düzenlenen oklu saldırıda çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği ve yaralandığı bildirildi.

Norveç polisi, resmi Twitter sayfasından yaptığı açıklamada, elinde yay ve ok bulunan bir kişinin insanların üzerine gelişi güzel ok fırlattığını belirterek, saldırganın gözaltına alındığı kaydedildi.

Kongsberg polis sözcüsü Oeyvind Aas, oklu saldırıda çok sayıda yaralı ve ölü olduğunu belirterek, saldırganın yakalandığını ifade etti.

Olayla ilgili daha fazla bilgi vermeyeceğini söyleyen Aas, incelemenin devam ettiğini kaydetti.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve helikopter sevk edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çikolatanın bu faydalarını yeni duyacaksınız
Kadın - Aile

Çikolatanın bu faydalarını yeni duyacaksınız

Çikolata her yaşta sevildiği kadar yasaklı yiyecekler olarak ta bilinir.

Katar'dan gündeme oturan çıkış!
Dünya

Katar'dan gündeme oturan çıkış! "Mümkün değil" deyip duyurdular

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Orta Doğu'da barış sürecinde herhangi bir ufuk görülmediğini ve İsrail ile nor..
‘Erkek erkeğe evlenme’ diye bir kanun var mı? Akit’e suç duyurusunda bulunan Ankara Barosu’na tokat
Siyaset

‘Erkek erkeğe evlenme’ diye bir kanun var mı? Akit’e suç duyurusunda bulunan Ankara Barosu’na tokat

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, gazetemiz hakkında suç duyurusunda bulunan eşcinsel destekçisi Ankara..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay