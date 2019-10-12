Norveç İspanya maçı kaç kaç bitti?
EURO 2020 Elemeleri F Grubu maçında Norveç ile İspanya karşı karşıya geldi. Peki, Norveç İspanya maçı kaç kaç bitti?12 Ekim 2019 Cumartesi 23:47
EURO 2020 Elemeleri F Grubu maçında Norveç ile İspanya karşı karşıya geldi. Peki, Norveç İspanya maçı kaç kaç bitti?
Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri F Grubu maçında Norveç ile İspanya karşı karşıya geldi. İşte, Norveç İspanya maçının detayları...
MAÇ SONUCU: 1-1
Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Dakikalar 47'yi gösterdiğinde Saul konuk ekibi öne geçirdi: 0-1
Maç İspanya'nın üstünlüğü ile tamamlandı derken 90+4'te King Norveç'in beraberlik golünü ağlarla buluşturdu: 1-1
Bu puanla İspanya puanını 19'a, Norveç ise 10'a yükseltti.
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