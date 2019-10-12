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Norveç İspanya maçı kaç kaç bitti?

EURO 2020 Elemeleri F Grubu maçında Norveç ile İspanya karşı karşıya geldi. Peki, Norveç İspanya maçı kaç kaç bitti?

12 Ekim 2019 Cumartesi 23:47
Norveç İspanya maçı kaç kaç bitti?

EURO 2020 Elemeleri F Grubu maçında Norveç ile İspanya karşı karşıya geldi. Peki, Norveç İspanya maçı kaç kaç bitti?

Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri F Grubu maçında Norveç ile İspanya karşı karşıya geldi. İşte, Norveç İspanya maçının detayları...

MAÇ SONUCU: 1-1

 

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Dakikalar 47'yi gösterdiğinde Saul konuk ekibi öne geçirdi: 0-1

Maç İspanya'nın üstünlüğü ile tamamlandı derken 90+4'te King Norveç'in beraberlik golünü ağlarla buluşturdu: 1-1

Bu puanla İspanya puanını 19'a, Norveç ise 10'a yükseltti.

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Haber Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 23:47
  1. Norveç İspanya maçı kaç kaç bitti?
  2. Norveç
  3. İspanya
  4. EURO 2020 Elemeleri
  5. Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2020) puan durumu
  6. 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri

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