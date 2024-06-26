Norveç, binlerce ton tahıl stoklayacak! Savaş hazırlığı sürecinde önemli karar! Bu haberi görenler şaştı kaldı
Norveç hükümeti, "beklenmedik durumlara hazır olunması" amacıyla 30 bin ton tahıl stoklamanın önünü açan anlaşmayı imzaladı. 3. Dünya Savaşı meselesiyle ilgili birçok ülke çarpıcı uyarılar yaptı ve yapıyor. Norveç ise harekete geçti. Beklenmedik durumlara hazırlık için tahıl stoklanacak. Şok açıklama
Norveç Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Norveç Tarım ve Gıda Bakanı Geir Pollestad ve 4 özel şirket tarafından imzalanan anlaşmaya göre, Norveç'in 30 bin ton tahıl stoklayacağı belirtildi.
Söz konusu tahılın, şirketlerin tesislerinde depolanacağı ancak Norveç hükümetine ait olacağı bildirildi.
BEKLENMEDİK DURUMLARA HAZIRLIK
Açıklamada, söz konusu kararın, "beklenmedik durumlara karşı hazırlıklı olunması" için alındığı ifade edildi.
Norveç'te yayın yapan NRK radyosuna konuşan Pollestad, 2029'a kadar rezervleri artırmak amacıyla çeşitli stok sözleşmelerinin imzalanacağını kaydetti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Norveç'te tahıl depolama alanları "artık gerekli olmadığı" gerekçesiyle 2003'te kapatılmıştı.