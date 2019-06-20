0553 313 94 23

Nöroloji Uzmanı Dr. Songül Turgut: “ALS dünyanın her yerinde her kesim insanda görülebilir”

Dünyanın her yerinde her kesim insanda görülebilen ALS (Amyotrofik lateral skleroz) hastalığının başlangıç belirtilerinin her hastada farklılık gösterdiğinin bildiren Nöroloji Uzmanı Dr.

20 Haziran 2019 Perşembe 11:31
Nöroloji Uzmanı Dr. Songül Turgut: “ALS dünyanın her yerinde her kesim insanda görülebilir”

Dünyanın her yerinde her kesim insanda görülebilen ALS (Amyotrofik lateral skleroz) hastalığının başlangıç belirtilerinin her hastada farklılık gösterdiğinin bildiren Nöroloji Uzmanı Dr. Songül Turgut, ALS hastalığının genel belirtilerinin bir kol ya da bacakta güçsüzlük ya da incelme, konuşma ve yutmada güçsüzlük, kaslarda seyirme, ağrı ve kramplar, kontrol edilemeyen ağlama ve gülme olduğunu belirtti.


Dünya 21 Haziran ALS Günü nedeniyle bir açıklama yapan Medicana International Ankara Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Songül Turgut, bu hastalığın ilk kez 1869 yılında Fransız nörolog Jean Martin Charcot tarafından tanımlandığını, hastalığın aynı zamanda motor nöron hastalığı olarak da bilinen, merkezi sinir sisteminde, omurilik ve beyin sapında motor sinir hücrelerinin kaybından ileri gelen bir hastalıktır türü olduğunu bildirdi. ALS hastalığının dünyanın her yerinde her kesim insanda görülebileceğini vurgulayan Dr. Turgut, “ALS hastalığı erkeklerde daha sık görülmekte, başlangıç yaşının ise 55 olduğu düşünülmektedir. Ancak daha genç yaşta da görülebilir. Bu hastalığın görülme sıklığı yaklaşık olarak yüzde 2-6 aralığındadır. Hastalığın yüzde 10 kalıtsal olduğu söylenebilir. Hastalığın seyrinde güçsüzlük zaman içinde başladığı bölümden diğer uzuvlara (kol, bacak, dil ve yutak kaslarına) yayılarak ilerlemektedir” dedi.


Bu hastalığın tüm vücutta yayılarak kaslarda erime, güçsüzlük ve seyirme nedeniyle günlük yaşam aktivitelerini kısıtlayabileceğinin altını çizen Dr. Turgut, “Hastalar tek başına iş göremez, yemek yiyemez, yürüyemez olabilirler. Hastalığın kritik dönemi ise solunum kaslarının güçsüzleştiği dönemdir. Solunum ve beslenme yetersizliği ortaya çıktığında hastanın hızlı ve yakın tıbbi takibe ihtiyacı vardır. Hastalığı başlangıcından beri hayatta kalma süresi 4-6 yıldır. 10 yıl ve daha uzun yaşayan hastalarda vardır. Ayrıca 20 yıl yaşayan hastalar olduğu gibi ilerlemesi duran şikayetleri geçen hastalarda bildirilmiştir” dedi.


ALS hastalığının henüz kesin bir tedavisi olmadığını ifade eden Dr. Turgut, ilaç çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdürüldüğünü, hastalarını mümkün olduğunca rahat ettirilmesi ve yaşamını sürdürecek konforu sağlamasının amaçlandığını belirtti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 11:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bilecik’te 14 bin 902 öğrenciye trafik eğitimi verildi
    1. Bilecik’te 14 bin 902 öğrenciye trafik..
    2. Kadoil, akaryakıt tanzim satış..
    3. Antalya'da FETÖ operasyonu! 4 kişi..
    4. Canbolat, BTSO’nun teknoloji odaklı..
    5. Kars’ta Ruh Sağlığı Merkezi’nin dönem..
    6. Kayseri U-13 Futbol Liginde..
    7. MEB'den teniste büyük sporcuların..
    8. Başkan Söğüt ve Üzülmez,..
    9. Pehlivanlar Antalya’da kampa girdi
    10. Başkan Ocak, kantar çalışmalarını..
    11. Çiğli Belediyesinde 13 yeni birim..
    12. Tepebaşı Barbaros İlkokulu’nda El..
    13. Temsilciler Meclisinden ABD..
    14. Corendon İzmir acenteleriyle buluştu
    15. Twitter'de yeni dönem! O özellik..
    16. AOSB’de E-Ticaret Zirvesi
    17. Sel sonrası tarım arazilerinde hasar..
    18. Beylikdüzü’nde spor ve eğlence bir..
    19. Konya’da selde 97 koyun telef oldu,..
    20. Şehit ailesinden Başkan Bozkurt’a..
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!

    Günün Karikatürü

    20 Haziran 2019
    Başkan Erdoğan son noktayı koydu: Hırsız, 'Hırsız kim?' sorusunu soranlardır
    Başkan Erdoğan son noktayı koydu: Hırsız, 'Hırsız kim?' sorusunu soranlardır
    Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye alçak tehdit!
    Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye alçak tehdit!