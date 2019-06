Nöroloji Uzmanı Dr. Songül Turgut: “ALS dünyanın her yerinde her kesim insanda görülebilir”

Dünyanın her yerinde her kesim insanda görülebilen ALS (Amyotrofik lateral skleroz) hastalığının başlangıç belirtilerinin her hastada farklılık gösterdiğinin bildiren Nöroloji Uzmanı Dr. Songül Turgut, ALS hastalığının genel belirtilerinin bir kol ya da bacakta güçsüzlük ya da incelme, konuşma ve yutmada güçsüzlük, kaslarda seyirme, ağrı ve kramplar, kontrol edilemeyen ağlama ve gülme olduğunu belirtti.

Dünya 21 Haziran ALS Günü nedeniyle bir açıklama yapan Medicana International Ankara Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Songül Turgut, bu hastalığın ilk kez 1869 yılında Fransız nörolog Jean Martin Charcot tarafından tanımlandığını, hastalığın aynı zamanda motor nöron hastalığı olarak da bilinen, merkezi sinir sisteminde, omurilik ve beyin sapında motor sinir hücrelerinin kaybından ileri gelen bir hastalıktır türü olduğunu bildirdi. ALS hastalığının dünyanın her yerinde her kesim insanda görülebileceğini vurgulayan Dr. Turgut, “ALS hastalığı erkeklerde daha sık görülmekte, başlangıç yaşının ise 55 olduğu düşünülmektedir. Ancak daha genç yaşta da görülebilir. Bu hastalığın görülme sıklığı yaklaşık olarak yüzde 2-6 aralığındadır. Hastalığın yüzde 10 kalıtsal olduğu söylenebilir. Hastalığın seyrinde güçsüzlük zaman içinde başladığı bölümden diğer uzuvlara (kol, bacak, dil ve yutak kaslarına) yayılarak ilerlemektedir” dedi.

Bu hastalığın tüm vücutta yayılarak kaslarda erime, güçsüzlük ve seyirme nedeniyle günlük yaşam aktivitelerini kısıtlayabileceğinin altını çizen Dr. Turgut, “Hastalar tek başına iş göremez, yemek yiyemez, yürüyemez olabilirler. Hastalığın kritik dönemi ise solunum kaslarının güçsüzleştiği dönemdir. Solunum ve beslenme yetersizliği ortaya çıktığında hastanın hızlı ve yakın tıbbi takibe ihtiyacı vardır. Hastalığı başlangıcından beri hayatta kalma süresi 4-6 yıldır. 10 yıl ve daha uzun yaşayan hastalarda vardır. Ayrıca 20 yıl yaşayan hastalar olduğu gibi ilerlemesi duran şikayetleri geçen hastalarda bildirilmiştir” dedi.

ALS hastalığının henüz kesin bir tedavisi olmadığını ifade eden Dr. Turgut, ilaç çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdürüldüğünü, hastalarını mümkün olduğunca rahat ettirilmesi ve yaşamını sürdürecek konforu sağlamasının amaçlandığını belirtti.