  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Normandiya Dörtlüsü toplantısı danışmanların katılımıyla Berlin'de yapıldı
Aktüel

Normandiya Dörtlüsü toplantısı danışmanların katılımıyla Berlin'de yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-12 00:35:13 -
Normandiya Dörtlüsü toplantısı danışmanların katılımıyla Berlin'de yapıldı

KİEV (AA) - Ukrayna krizine çözüm bulmak amacıyla Normandiya Dörtlüsü (Almanya, Fransa, Rusya ve Ukrayna) toplantısı, danışmanların katılımıyla Berlin'de yapıldı.

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, tarafların kapsamlı ateşkesin sürdürülmesini desteklediği bildirildi.

Açıklamada esir değişiminin ele alındığı belirtilerek, bu kişilere insani yardım ulaştırılması konusuna değinildiği kaydedildi.

İlerleyen haftalarda danışmanlar seviyesinde bir toplantının daha yapılması için fikir birliğine varıldığı ifade edilen açıklamada, Berlin'de gerçekleştirilmesi planlanan Normandiya Dörtlüsü Liderler Zirvesi'nin detaylarının da bu toplantıda görüşüleceği duyuruldu.

Üç yıl aradan sonra geçen sene aralıkta Fransa’nın başkenti Paris’te Normandiya Dörtlüsü Liderler Zirvesi yapılmıştı.

Ukrayna'nın doğusunda 2014'ten bu yana sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna birlikleri arasındaki çatışmalar sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Erbakan'dan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması: Kadına şiddeti engellemiyor
Siyaset

Fatih Erbakan'dan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması: Kadına şiddeti engellemiyor

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, katıldığı televizyon programında İstanbul Sözleşme'sinin kadına şiddeti engellemediğini b..
Gezici Alabora'dan ayyaşlara 'büyük' hizmet! 'Online meyhane' açtı
Gündem

Gezici Alabora'dan ayyaşlara 'büyük' hizmet! 'Online meyhane' açtı

"Mesele ağaç değil sen hala anlamadın mı?" diyerek Gezi kalkışmasında vandalları sokağa davet eden daha sonrada yurtdışına kaçan Memet Ali A..
Akdeniz'de sıcak anlar! Türk F-16 savaş uçakları havalandı
Gündem

Akdeniz'de sıcak anlar! Türk F-16 savaş uçakları havalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatında F-16 s..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı