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Gündem Normalleşme takvimi sonrası Bilim Kurulu ilk kez toplandı! Masada 3 kritik konu var
Gündem

Normalleşme takvimi sonrası Bilim Kurulu ilk kez toplandı! Masada 3 kritik konu var

Normalleşme takviminin açıklamasının ardından Koronavirüs Bilim Kurulu ilk kez toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki toplanan kurulun gündeminde 3 konu başlığı var.

Yeniakit Publisher
2021-06-02 17:12:00 -
Normalleşme takvimi sonrası Bilim Kurulu ilk kez toplandı! Masada 3 kritik konu var

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, saat 18:00'de canlı açıklama yapacak.

Aşılama normalleşme ve vaka sayıları

Aşılamadaki son durum, normalleşme adımları ve güncel vaka sayıları toplantının ana gündem maddeleri olacak. Haziran ayında gelmesi beklenen aşılarla ilgili de toplantıda değerlendirme yapılacak.

1 Haziran itibarıyla yeni adımlar atıldı

Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecek. Bu sınırlama hafta sonu cumartesi 22.00 ile pazartesi sabahı 05.00 arasında, yani pazar gününün tamamını da kapsayacak şekilde uygulanacak. Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecek.

Yeme-içme yerleri 07.00-21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24.00'e kadar paket servisini sürdürebilecek. Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler kurallar çerçevesinde pazar günü hariç 07.00-21.00 arasında yarından itibaren çalışabilecek. Bu mekanlarda sokağa çıkma kısıtlaması olan pazar günü ise sadece paket servis hizmeti verilmeye devam edilecek.

Kamu kurumlarındaki esnek mesai uygulaması yeni bir düzenlemeye kadar devam edecek. Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibarıyla başlayacak. Spor kulüpleri genel kurullarını haziranın ilk gününden itibaren, diğer kuruluşlar da ikinci yarısından itibaren gerçekleştirebilecekler. Açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve nikah şeklindeki düğün törenleri, belirlenen şartlara uygun şekilde 1 Haziran'dan itibaren başlayabilecek.

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