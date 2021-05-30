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Yaşam Normalleşme takvimi ne zaman saat kaçta açıklanacak?
Yaşam

Normalleşme takvimi ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Normalleşme takvimi belli oldu mu? Koronavirüs salgınında vakalar düşüşe geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sık sık belirttiği normalleşme takvimi ise merak edilmeye başlandı. Peki, normalleşme takvimi ne zaman açıklanacak? Normalleşme takvimi son durum

Yeniakit Publisher
2021-05-30 18:27:00 -
Normalleşme takvimi ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde pek çok kısıtlama uygulanıyor. Tam kapanmanın ardından 17 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde kademeli normalleşme kuralları uygulanıyor. 1 Haziran’dan itibaren geçerli olması gereken normalleşme takviminin ne zaman saat kaçta açıklanacağı merak ediliyor.

Normalleşme takvimi ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Normalleşme takviminin belirleneceği kabine toplantısı 31 Mayıs Pazartesi günü yapılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir sunum yapması öngörülen toplantıda alınan tedbirlerin vaka ve vefat sayılarına nasıl yansıdığı, hangi tedbirlere ne zamana kadar devam edileceği, normalleşme kapsamında hangi adımların atılacağı konularının ele alınacağı tahmin ediliyor.

Aşı programında öncelikli grupların durumu, yeni yaş gruplarına ilişkin aşı uygulaması ile yerli aşı çalışmaları ve ithal aşıdaki tedarik sürecinin, toplantının bir diğer önemli gündem maddesi olması öngörülüyor.

Telafi eğitimine ilişkin çalışmaların da Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde görüşülmesi ve bu konuda atılacak adımların ele alınması bekleniyor.

Toplantının ardından 1 Haziran itibarıyla uygulanması planlanan kademeli normalleşme planının da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

50 yaş altı ne zaman aşı olacak? Haziran ayında aşı sırası bana gelir mi?
50 yaş altı ne zaman aşı olacak? Haziran ayında aşı sırası bana gelir mi?

Sağlık

50 yaş altı ne zaman aşı olacak? Haziran ayında aşı sırası bana gelir mi?

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