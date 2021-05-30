Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde pek çok kısıtlama uygulanıyor. Tam kapanmanın ardından 17 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde kademeli normalleşme kuralları uygulanıyor. 1 Haziran’dan itibaren geçerli olması gereken normalleşme takviminin ne zaman saat kaçta açıklanacağı merak ediliyor.

Normalleşme takvimi ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Normalleşme takviminin belirleneceği kabine toplantısı 31 Mayıs Pazartesi günü yapılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir sunum yapması öngörülen toplantıda alınan tedbirlerin vaka ve vefat sayılarına nasıl yansıdığı, hangi tedbirlere ne zamana kadar devam edileceği, normalleşme kapsamında hangi adımların atılacağı konularının ele alınacağı tahmin ediliyor.

Aşı programında öncelikli grupların durumu, yeni yaş gruplarına ilişkin aşı uygulaması ile yerli aşı çalışmaları ve ithal aşıdaki tedarik sürecinin, toplantının bir diğer önemli gündem maddesi olması öngörülüyor.

Telafi eğitimine ilişkin çalışmaların da Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde görüşülmesi ve bu konuda atılacak adımların ele alınması bekleniyor.

Toplantının ardından 1 Haziran itibarıyla uygulanması planlanan kademeli normalleşme planının da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.