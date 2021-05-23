Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde pek çok tedbir uygulanıyor. 29 Nisan-17 Mayıs tarihlerinde uygulanan tam kapanmanın hemen ardından kademeli normalleşme dönemi başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise normalleşme takvimini sık sık işaret ediyor. Peki, haziran ayında tüm yasaklar kalkacak mı?

Normalleşme takvimi açıklandı mı? Hangi yasaklar ne zaman kaldırılacak?

17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında kademeli normalleşe genelgesinde belirtilen kurallarına uyuluyor. Bu dönemde hafta içi ve hafta sonu kısıtlamaları devam ediyor. Vatandaşlar ise normalleşme takviminin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. 1 Haziran’da kademeli normalleşme genelgesinin süresi sona erecek. 31 Mayıs’ta kabine toplantısının yapılması ve normalleşme takviminin açıklanması bekleniyor.

Takvimin seyrine ilişkin ise sorulara Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca cevap verdi. Bakan Koca, “Bugünden itibaren 10 binin altına düşen bir vaka sayımız var. Tam kapanmayla birlikte bu düşüş önemli. 63 binden 9 bin 385'e kadar bugün inmiş oldu. Dolayısıyla bizim bundan sonraki süreçte bu kazanımı kaybetmememiz gerekiyor. Artık bu enfeksiyonun, virüsün nasıl bulaştığını bütün vatandaşlarımız biliyor. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte yasaklamaları daha azaltan ama kişisel koruyucu tedbirleri daha yoğunlaştıran, bununla birlikte yaygın aşılamayı yaparak bu dönemi normale döndürmek istiyoruz. Yeni dönemde, yani haziran ayı döneminde nasıl bir normalleşme olabileceğiyle ilgili sektörlerle ilgili bir çalışması var, önerisi olacak. Ama genel mantık, daha çok kapatmaktan ziyade kişisel kontrolleri önümüzdeki dönemde aşıyla birlikte sürdürmekten yanayız ve salgını gündemden çıkarmaktan, yaygın aşıyı yapmaktan başka bir gündemimiz de olmayacak” dedi.