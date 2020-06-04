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Aktüel

Normalleşme sürecinde Gaziantep'e inen ilk yolcu uçağı törenle karşılandı

Yeniakit Publisher
2020-06-04 14:13:58 -
Normalleşme sürecinde Gaziantep'e inen ilk yolcu uçağı törenle karşılandı

GAZİANTEP (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının normalleşme sürecinde Gaziantep'te inen ilk yolcu uçağı, itfaiye araçlarının "su takı" töreniyle karşılandı.

Kovid-19 salgını nedeniyle 28 Mart'a durdurulan uçak seferleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun öngörüleri doğrultusunda yeniden başladı.

Bu kapsamda İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan Anadolu Jet'e ait TK-7272 sefer sayılı yolcu uçağı 12.45'te Gaziantep Havalimanı'na indi.

Uçak, pistte Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğüne ait itfaiye araçlarının "su takı" töreniyle karşılandı.





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