Normalleşme genelgesinde çok önemli aşı detayı! Sırası gelip de olmayanlar

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi.

Genelgede bir önceki kademeli normalleşme genelgesinde olduğu gibi aşı hakkı olup, aşısını yaptırmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için çok önemli detaylar dikkat çekti.

Yayınlanan genelgede şu maddeler yer aldı:

Aşı hakkını kullanarak iki doz aşı olmuş olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımızla ilgili olarak, herkes için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dışında ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.

Aşı hakkı bulunmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız pazar günleri dışındaki diğer günlerde sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler; pazar günleri ise tam gün sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olacaklardır.

Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup olmadığına bakılmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanamayacaklardır.

Bu hükümden, Milli Eğitim Bakanlığının yüz yüze eğitim ve öğretim yapmasını uygun gördüğü öğrenciler istisna tutulacaktır.