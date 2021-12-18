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Dünya Normalleşme adımları sonrası Mısır'dan jest! Bayraklarını yansıttılar
Dünya

Normalleşme adımları sonrası Mısır'dan jest! Bayraklarını yansıttılar

Mısır'la Katar'ın ilişkilerinin normalleştirilmesinin ardından, ünlü Kahire Kulesi'ne ilk kez Katar bayrağı yansıtıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-18 10:16:00 -
Normalleşme adımları sonrası Mısır'dan jest! Bayraklarını yansıttılar

Mısır'ın başkentindeki ünlü Kahire Kulesi'ne Katar Milli Günü dolayısıyla Katar'ın bayrağı yansıtıldı.

Yerel medyada yer alan haberde iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesinden bu yana ilk kez Katar bayrağının Kahire Kulesi'ne yansıtıldığı bildirildi.

Haberde Katar'ın Kahire Büyükelçiliği'nin resmi "Twitter" hesabından bayrağın kuleye yansıtıldığı ana dair videonun paylaşıldığı kaydedildi.
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde 5 Ocak'ta yapılan 41. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiği ve ambargonun kaldırıldığı açıklanmıştı.

Mısır yönetimi, 18 Ocak'ta Katar uçaklarına hava sahasını açmıştı.

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