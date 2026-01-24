  • İSTANBUL
Noktayı koydu: Bunu içen grip olmaz!

Noktayı koydu: Bunu içen grip olmaz!

Kış aylarında hastalıklardan korunmak isteyenlere Prof. Dr. Canan Karatay'dan altın değerinde bir tavsiye geldi. Bölge halkının 'Andırın Doktoru' olarak bildiği o çorba, bağışıklık sistemini çelik gibi yapıyor. İşte ünlü profesörün kış reçetesi...

Kış aylarında hastalıklardan korunmak isteyenlere Prof. Dr. Canan Karatay'dan altın değerinde bir tavsiye geldi. Bölge halkının 'Andırın Doktoru' olarak bildiği o çorba, bağışıklık sistemini çelik gibi yapıyor. İşte ünlü profesörün kış reçetesi...

Hava sıcaklıklarının düşmesi ve salgın hastalıkların artmasıyla birlikte vatandaşlar doğal korunma yöntemlerine yöneldi. Kimyasal takviyeler yerine gıdaların gücüne inanan Prof. Dr. Canan Karatay, kış mevsimini hasta olmadan geçirmek isteyenler için yöresel bir lezzeti işaret etti. Akdeniz mutfağının şifa deposu olarak bilinen Tirşik çorbası, içerdiği bileşenlerle vücudu adeta zırh gibi koruyor.

 

'ANDIRIN DOKTORU' OLARAK BİLİNİYOR

Özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde sıklıkla tüketilen Tirşik çorbası, halk arasında 'Andırın doktoru' namıyla biliniyor. Karatay, sentetik ilaçlar yerine topraktan gelen bu doğal gücün tercih edilmesi gerektiğini vurguluyor. Yabani pancar veya yılan yastığı otundan yapılan bu çorba, yüksek antioksidan içeriğiyle vücuttaki mikropları temizliyor ve savunma mekanizmasını harekete geçiriyor.

 

HASTALIKLARA KARŞI KALKAN GÖREVİ GÖRÜYOR

Beslenme konusundaki çıkışlarıyla tanınan Prof. Dr. Canan Karatay, bu geleneksel lezzetin koruyuculuğuna dikkat çekti. Çorbanın düzenli tüketilmesi gerektiğini belirten Karatay, 'Bunu içen grip olmaz' diyerek tirşik otunun viral enfeksiyonlara karşı etkisini net bir dille ifade etti. Çorba, sadece gribal enfeksiyonlara karşı değil, sindirim sistemi sorunlarına karşı da etkili bir çözüm sunuyor.

 

MAYALANARAK HAZIRLANIYOR

Tirşik çorbasının yapımı da son derece farklı. Doğada kendiliğinden yetişen otlarla hazırlanan çorba, özel bir fermantasyon sürecinden geçiyor. Çiğ haldeyken acı olabilen tirşik otu, mayalanma işlemi sayesinde tatlanıyor ve güçlü bir probiyotik kaynağına dönüşüyor. Bu özelliğiyle bağırsak florasını destekleyen ot, kış aylarını zinde ve enerjik geçirmek isteyenlerin sofrasından eksik etmediği bir lezzet olarak öne çıkıyor.

