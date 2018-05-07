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Nokia'dan dev hamle! O şirketi satın aldı

Finlandiya'nın teknoloji devi Nokia, ABD'li yazılım şirketi SpaceTime Insight'ı satın aldığını açıkladı.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 19:19
Nokia'dan dev hamle! O şirketi satın aldı

Nokia, ABD'li yazılım üreticisi SpaceTime Insight'ı satın aldı. Anlaşmanın ayrıntılarına dair bir açıklama yapılmadı.

TELEKOM DIŞINA ÇIKMAK İSTİYORLAR

Nokia'nın bu satın alma adımı, akıllı telefon öncesi dönemde telekomünikasyon sektörüne damga vuran şirketin telekom dışına açılma arzusunun bir göstergesi olarak nitelendi.

Nokia, son dönemde yazılım alanında bazı küçük ve orta ölçekli şirketleri satın almıştı.

Nokia'nın yazılım birimi Nokia Software'in Başkanı Bhaskar Gorti de, "Geleneksel olarak birçok telekom şirketi daha fazla ağ ekipmanı satmak için yazılım geliştiriyor. Bu, sektörün B2B açılımı açısından önemli" dedi.

SpaceTime, sanayi tüketicilerinin ağlarındaki varlıklarını ve milyonlarca cihazı yönetmesini sağlayan yazılımlar üretiyor. Şirketin müşterileri arasında FedEx, ABD'nin 2 numaralı demir yolu operatörü Union Pacific, elektirik şirketleri Entergy, NextEra Energy ve Singapore Power bulunuyor.

 

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 19:19
  1. Nokia
  2. Finlandiya
  3. SpaceTime Insight

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