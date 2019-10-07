Nohuttan yoğurt mayası nasıl yapılır? İşte, yoğurt mayası yapmanın püf noktası

Yoğurt sağlık için son derece faydalıdır. Uzmanlar günde iki kase ev yoğurdu tüketmenin kişileri birçok hastalıktan koruyacağını belirtiyor. Peki, ev yoğurdu yaparken siz hangi mayayı kullanıyorsunuz? İşte, merak ettiğiniz “Nohuttan yoğurt mayası nasıl yapılır?” sorusunun cevabı…

Ev yoğurdunun faydaları nelerdir?

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Sindirim sistemini düzenler

Kemik sağlığı için son derece önemlidir.

Kilo vermeyi kolaylaştırır.

Kolon kanserini önlediği gibi ishal ve kabızlık sorununu ortadan kaldırır.

Tip 2 diyabete yakalanma riskini azaltır.

Kolesterolü düşürür.

Nohuttan yoğurt mayası nasıl yapılır?

Malzemeler:

15 adet nohut

1 su bardağı günlük süt

Bir cam kavanozun içerisine kuru nohutları yerleştirin.

Nohutların üzerine evde 65 derecede pastörize edilmiş veya kaynatılmış ve 38-40 dereceye kadar ılıtılmış doğal sütü dökün.

Kavanozu kalınca bir beze sarıp ve 1 gün bekletin.

Nohutları radyatör yanında ya da fırında bir gün bekletebilirsiniz.

Fırını 2-3 dakika 100 derecede ısıtıp kapatabilirsiniz. Ardından fırına kavanozu yerleştirip bir gün bekleyebilirsiniz.

Ertesi gün nohutları kavanozdan çıkarın.

Kavanozun ağznıı kapatıp sütü buzdolabına yerleştirin.

Bir gün sonra süt dolaptan çıkarılır ve tel süzgeçten geçirilir.

Süzgeç içerisinde kalan katı parçalar arzu ettiğiniz yoğurt mayasıdır.

Hazırladığınız bu maya ile her zamanki yönteminizle yoğurt mayalayabilirsiniz.

İlk yoğurdunuz biraz sulu olacaktır.

İlk yoğurtan maya kullanımı için ayırmayı ihmal etmeyin.

Zaman içerisinde yoğurdunuz daha katı olacaktır.

Şimdiden kolay gelsin.