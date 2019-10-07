0553 313 94 23

Nohuttan yoğurt mayası nasıl yapılır? İşte, yoğurt mayası yapmanın püf noktası

Yoğurt sağlık için son derece faydalıdır. Uzmanlar günde iki kase ev yoğurdu tüketmenin kişileri birçok hastalıktan koruyacağını belirtiyor. Peki, ev yoğurdu yaparken siz hangi mayayı kullanıyorsunuz? İşte, merak ettiğiniz “Nohuttan yoğurt mayası nasıl yapılır?” sorusunun cevabı…

07 Ekim 2019 Pazartesi 15:45
Nohuttan yoğurt mayası nasıl yapılır? İşte, yoğurt mayası yapmanın püf noktası

Yoğurt sağlık için son derece faydalıdır. Uzmanlar günde iki kase ev yoğurdu tüketmenin kişileri birçok hastalıktan koruyacağını belirtiyor. Peki, ev yoğurdu yaparken siz hangi mayayı kullanıyorsunuz? İşte, merak ettiğiniz “Nohuttan yoğurt mayası nasıl yapılır?” sorusunun cevabı…

Ev yoğurdunun faydaları nelerdir?

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Sindirim sistemini düzenler

Kemik sağlığı için son derece önemlidir.

Kilo vermeyi kolaylaştırır.

Kolon kanserini önlediği gibi ishal ve kabızlık sorununu ortadan kaldırır.

Tip 2 diyabete yakalanma riskini azaltır.

Kolesterolü düşürür.

Nohuttan yoğurt mayası nasıl yapılır?

Malzemeler:

  • 15 adet nohut
  • 1 su bardağı günlük süt 

Bir cam kavanozun içerisine kuru nohutları yerleştirin.

Nohutların üzerine evde 65 derecede pastörize edilmiş veya kaynatılmış ve 38-40 dereceye kadar ılıtılmış doğal sütü dökün.

Kavanozu kalınca bir beze sarıp ve 1 gün bekletin.

Nohutları radyatör yanında ya da fırında bir gün bekletebilirsiniz.

Fırını 2-3 dakika 100 derecede ısıtıp kapatabilirsiniz. Ardından fırına kavanozu yerleştirip bir gün bekleyebilirsiniz.

Ertesi gün nohutları kavanozdan çıkarın.

Kavanozun ağznıı kapatıp sütü buzdolabına yerleştirin.

Bir gün sonra süt dolaptan çıkarılır ve tel süzgeçten geçirilir.

Süzgeç içerisinde kalan katı parçalar arzu ettiğiniz yoğurt mayasıdır.

Hazırladığınız bu maya ile her zamanki yönteminizle yoğurt mayalayabilirsiniz.

İlk yoğurdunuz biraz sulu olacaktır.

İlk yoğurtan maya kullanımı için ayırmayı ihmal etmeyin.

Zaman içerisinde yoğurdunuz daha katı olacaktır.

Şimdiden kolay gelsin.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 15:45
  1. Nohuttan yoğurt mayası nasıl yapılır?
  2. yoğurt mayası yapmanın püf noktası
  3. ev yoğurdu
  4. ev yoğurdu mayalama
  5. evde yoğurt yapımı
  6. Evde yoğurt nasıl yapılır?
  7. nohut mayası
  8. nohuttan maya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kadınlarda emekli olma şartları nelerdir? Kadınlar kaç yaşında emekli olur?
    1. Kadınlarda emekli olma şartları..
    2. UEFA'dan Türk hakeme görev
    3. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa..
    4. Fanatik Yahudilerden zeytin ağacı..
    5. Washington Post yazarı Brian Klaas'tan..
    6. Türkiye'ye operasyon desteği: Biz..
    7. Akhisarspor'da Hadzic geri dönüyor
    8. Jandarma ekipleri Yunanistan'a gitmek..
    9. Kadınlarda Bağkur emeklilik yaşı nasıl..
    10. Gamze Özçelik'in Barış Pınarı Harekatı..
    11. Kas seğirmesi için hangi doktora gidilir
    12. İBB’den ‘Çince tabela’ skandalına..
    13. Cerrahpaşa'nın taşınmasına başlandı
    14. CHP'den şaşırtmayan operasyon açıklaması
    15. Nohuttan yoğurt mayası nasıl yapılır?..
    16. Emekli maaş kesintilerini nasıl..
    17. Barış Pınarı Harekatı öncesi kritik..
    18. "Sırtımızdan bıçaklandık" diyen terör..
    19. Bacak ağrısı için hangi bölüme..
    20. Şenol Güneş’ten Abdullah Avcı’nın..
    21. Köşeyen sıkışan teröristler çocuk..
    22. Azerbaycan'dan skandal karar!..
    23. Mahkemeden flaş Selahattin Demirtaş..
    24. 14 bin ÖSO askeri yola çıktı
    25. Kontrolden çıkan traktörüyle 15..
    26. "Roket"li operasyonda 115 kilo..
    27. Terör örgütü açıkladı: ABD, 'sizi..
    28. Terör örgütünde büyük panik! Sivil..
    29. Bursa'da uyuşturucu baskını!
    30. Karanlık Oda yine fitne peşinde! Bu..
    Türkiye'nin Suriye operasyonuna İran'dan ilk tepki
    Türkiye'nin Suriye operasyonuna İran'dan ilk tepki
    CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin dibine batırdığı AK Parti'nin başarısını tasdik etti!
    CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin dibine batırdığı AK Parti'nin başarısını tasdik etti!
    Yeniden Refah Partisi'nden Erdoğan'a çağrı
    Yeniden Refah Partisi'nden Erdoğan'a çağrı
    2.5 aylık kardeşini pencereden atan çocuktan annesine kan donduran sözler
    2.5 aylık kardeşini pencereden atan çocuktan annesine kan donduran sözler
    "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında son soruyu bildi ama 1 milyon TL'yi alamayacak!
    "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında son soruyu bildi ama 1 milyon TL'yi alamayacak!

    Günün Karikatürü

    5 Ekim 2019
    "Başörtülüler Arabistan'a" diyen Demirel'in gazetesinden beklenen 'Netice'! Akit'e 'nefret', FETÖ'ye 'hizmet'
    "Başörtülüler Arabistan'a" diyen Demirel'in gazetesinden beklenen 'Netice'! Akit'e 'nefret', FETÖ'ye 'hizmet'
    Gürsel Tekin'den Kadir Mısıroğlu'na büyük terbiyesizlik!
    Gürsel Tekin'den Kadir Mısıroğlu'na büyük terbiyesizlik!