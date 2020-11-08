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Ekonomi Nohuttan üretilen cips, çocuklara bakliyatı sevdirecek
Ekonomi

Nohuttan üretilen cips, çocuklara bakliyatı sevdirecek

Mersin'de, protein değeri yüksek baklagillerin çocuklara sevdirilmesi ve tüketiminin yaygınlaştırılması için nohuttan cips üretildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-08 11:28:00 -
Nohuttan üretilen cips, çocuklara bakliyatı sevdirecek

Bakliyat Konseyi ve Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir,  bakliyat ürünlerinin ucuz, sağlıklı ve kolay korunabilen doğası nedeniyle rağbet gördüğünü söyledi.

Ürünlerin hem besleyici hem de yüksek lif ve protein değerlerine sahip olduğunu vurgulayan Özdemir, "Baklagiller antiviral ve bağışıklık sistemini güçlendirici prebiyotik özellikleri sayesinde çok faydalıdır. . " dedi.

Özdemir, baklagillerin çocuklar arasında sevilmesi gerektiğini belirterek, protein değeri yüksek nohuttan cips üretimi için çalışma başlattıklarını belirtti.

Çalışmada Mersin Üniversitesi ile işbirliği içinde olduklarını belirten Özdemir, "Nohuttan cips üretimi için Mersin Üniversitesi ile işbirliği yaptık. İlk denemeleri laboratuar ortamında yaptık ve cipslerimizi nohuttan ürettik. güzel. Sağlıklı olduğu kadar tadı da çok iyi diyebilirim. "diye konuştu.

Özdemir, ilk cips örneklerini Mersin Ticaret Borsası çalışanları tarafından tattırdıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Nohut cipsini tattığımız insanlar rengi beğendi ve çok güzel olduğunu iletti. Tabii bu birkaç denemeyle oluyor. Daha detaylı çalışmalar yapılması gerekiyor. Ürünün sağlıklı olması bizim için çok önemli. . Sanayileştirmek ve ticarileştirmek gerekiyor. Yatırımcılarla görüşeceğiz. İstediklerini gösterirlerse bu projeyi hayata geçireceğiz. "

Yatırımcıların projeyi değerlendirmesi durumunda nohut cipsinin seri üretimle ülke genelinde satışa çıkarılması planlanıyor.

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