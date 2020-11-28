Nohutlu mercimek çorbası nasıl yapılır?
Nohutlu mercimek çorbası tarifi | Lezzetli ve besleyici bir çorba tarifi arayanlar nohutlu mercimek çorbasının nasıl yapılacağını araştırıyor. Nohutlu mercimek çorbası tarifi | Tam ölçülü nohutlu mercimek çorbası | Buğdaylı mercimek çorbası
Nohutlu mercimek çorbası yapılışı | Akşam yemeği için lezzetli ve besleyici bir çorba hazırlamak isteyenler nohutlu mercimek çorbası tarifini araştırıyor. Peki, nohutlu çorba nasıl yapılır?
Nohutlu mercimek çorbası tarifi
Malzemeler:
- 1 çay bardağı dövme buğday
- 2 çay bardağı mercimek
- 1 kase haşlanmış nohut
- 1 adet soğan
- Yarım yemek kaşığı salça
- Tuz
- Karabiber
- Zeytinyağı
Nohutlu mercimek çorbası nasıl yapılır?
Mercimek, buğday ve soğanı tencereye alın.
Tencereye su ekleyip kaynamaya bırakın.
Mercimek yumuşayınca baharatları ilave edin.
Çorbayı blendardan geçirin.
Tavaya yağ, salça ve pul biberi ekleyip kızdırın.
Karışımı çorbaya ekleyin.
Son olarak nohudu tencereye ekleyin.
Çorba bir taşım kaynadıktan sonra altını kapatın.
Afiyet olsun.