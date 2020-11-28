  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Nohutlu mercimek çorbası nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Nohutlu mercimek çorbası nasıl yapılır?

Nohutlu mercimek çorbası tarifi | Lezzetli ve besleyici bir çorba tarifi arayanlar nohutlu mercimek çorbasının nasıl yapılacağını araştırıyor. Nohutlu mercimek çorbası tarifi | Tam ölçülü nohutlu mercimek çorbası | Buğdaylı mercimek çorbası

Yeniakit Publisher
2020-11-28 19:05:00 -
Nohutlu mercimek çorbası nasıl yapılır?

Nohutlu mercimek çorbası yapılışı | Akşam yemeği için lezzetli ve besleyici bir çorba hazırlamak isteyenler nohutlu mercimek çorbası tarifini araştırıyor. Peki, nohutlu çorba nasıl yapılır?

Nohutlu mercimek çorbası tarifi

Malzemeler:

  • 1 çay bardağı dövme buğday
  • 2 çay bardağı mercimek
  • 1 kase haşlanmış nohut
  • 1 adet soğan
  • Yarım yemek kaşığı salça
  • Tuz
  • Karabiber
  • Zeytinyağı

Nohutlu mercimek çorbası nasıl yapılır?

Mercimek, buğday ve soğanı tencereye alın.

Tencereye su ekleyip kaynamaya bırakın.

Mercimek yumuşayınca baharatları ilave edin.

Çorbayı blendardan geçirin.

Tavaya yağ, salça ve pul biberi ekleyip kızdırın.

Karışımı çorbaya ekleyin.

Son olarak nohudu tencereye ekleyin.

Çorba bir taşım kaynadıktan sonra altını kapatın.

Afiyet olsun. 

Elma kompostosu nasıl yapılır?
Elma kompostosu nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Elma kompostosu nasıl yapılır?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Habertürk canlı yayınında ilginç anlar!
Medya

Habertürk canlı yayınında ilginç anlar!

Habertürk ekranlarında canlı yayın sırasında bir çalışan stüdyoya girdi. Canlı yayına girdiğini fark eden çalışan hızlı adımlarla uzaklaşmay..
Dünya tedirgin! 'Burunlarından kan boşaldı ve öldüler!'
Dünya

Dünya tedirgin! 'Burunlarından kan boşaldı ve öldüler!'

Dünya koronavirüs pandemisiyle mücadele ederken İngiltere'de burun deliklerinden kan akmış halde ölü kuğular bulundu. Uzmanlar, kuğuların ye..
Bir ilimizden korkutan haber! Gece saatlerine kadar mezar kazılıyor: Feryatları duyuyorum
Gündem

Bir ilimizden korkutan haber! Gece saatlerine kadar mezar kazılıyor: Feryatları duyuyorum

Bursa'da koronavirüste yaşanan ikinci dalgayla birlikte ölüm sayısı arttı. Belediye ekiplerince Hamitler Kent Mezarlığı'nda yürütülen çalışm..
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay