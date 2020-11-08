Nohutlu makarna nasıl yapılır?
Nohutlu makarna tarifi | Farklı bir yemek tarifi arayanlar nohut ve makarnanın bir arada kullanılıp kullanılmayacağını araştırıyor. Peki, nohutlu makarna nasıl yapılır? | Nohutlu makarna tarifi | Farklı makarna tarifleri
Nohutlu makarna yapılışı | Farklı ve leziz bir tarif arayanlar nohutlu makarna tarifini mutlaka denemeli. Hem pratik hem leziz nohutlu makarna tarifi:
Nohutlu makarna tarifi
Malzemeler:
- Yarım paket makarna
- 1 su bardağı haşlanmış nohut
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- Tuz
Nohutlu makarna nasıl yapılır?
Kolay ve doyurucu bir öğün için bu tarifi mutlaka denemelisiniz.
Bir tencereye tereyağı ve zeytinyağını alıyoruz.
Makarnayı biraz renk değiştirene kadar kavuruyoruz.
Ardından tencereye nohut ve tuzu ekliyoruz.
Sonrasında tencereye makarnanın üzerini iki parmak geçecek kadar sıcak su ilave ediyoruz.
Makarna suyunu çektiğinde ocağın altını kapatabilirsiniz.
Arzu ederseniz bir paket kremayı pişen makarnanın üzerine döküp karıştırabilirsiniz.
Afiyet olsun.