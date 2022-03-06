Nohut yemeği tarifi nasıl yapılır? Lokanta usulü tencrede etsiz nohut yemeği

Lokum gibi lokanta usulü nohut yemeği tarifi

Yapımı için malzemeler

2 su bardağı nohut

2 adet sivri biber

1 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

5 su bardağı su

4 yemek kaşığı sıvı yağ

Pul biber

Karabiber

Tuz

Nohut yemeği tarifi nasıl yapılır?

Nohudu bir gece önceden sıcak suya koyun içine koyun. Ertesi gün süzüp durulayın. Süzdüğünüz nohutları üzerine temiz su ilave edip 20 dakika kadar haşlayın.

Sıvı yağı düdüklü tencereye alın. Soğanı küçük küçük doğrayıp sıvı yağda kavurmaya başlayın. Biberleri de soğanlarla aynı boyutta doğrayıp tencereye ekleyin ve kavurma işlemine devam edin. Daha sonra salçayı ilave edin. Kavurma işlemini salçanın kokusu çıkana sürdürün. Bir gece önceden ıslatıp haşladığınız nohutları, tencereye ekleyin ve nohutları ezmeden birkaç tur karıştırın. Üzerine kaynar su, tuz, karabiber ve pul biberini ekleyin. Düdüklü tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte pişmeye bırakın. Nohut güzelce pişince tencerenin altını kapatın. Nohut yemeğiniz hazır, hemen sıcak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

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