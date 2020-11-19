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Kadın - Aile Nohut çorbası nasıl yapılır? | Nohut çorbası tarifi
Kadın - Aile

Nohut çorbası nasıl yapılır? | Nohut çorbası tarifi

Farklı çorba tarifi | Havaların soğumasıyla birlikte içinizi ısıtacak farklı bir çorba tarifi arıyorsanız; nohut çorbasını denemelisiniz. Peki, nohut çorbası olur mu? | Nohut çorbası nasıl yapılır? | Farklı çorba tarifleri | Tam ölçülü nohut çorbası

Yeniakit Publisher
2020-11-19 00:36:00 -
Nohut çorbası nasıl yapılır? | Nohut çorbası tarifi

Kolay çorba tarifi | İster yaz ister kış olsun çorba sofraların olmazsa olmazlarındandır. Hem lezzetli he de sağlıklı bir tarif arıyorsanız; nohut çorbasını mutlaka denemelisiniz. Peki, nohut çorbası için hangi malzemeler gerekli?

Nohut çorbası tarifi

Malzemeler:

  • Yarım kilo haşlanmış nohut
  • 1 adet soğan
  • 2 adet patates
  • 2 yemek kaşığı zerdeçal
  • 1 yemek kayığı un
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 5-6 bardak sıcak su
  • Tuz

Nohut çorbası nasıl yapılır?

Tereyağını tencereye alın.

Isınan yağın içerisine yemeklik doğradığınız soğanı ve küp küp doğradığınız patatesi alıp kavurun.

Ardından unu ilave edin.

Unun kokusu çıkınca zerdeçal, tuz ve sıcak suyu ekleyin.

Su kaynayınca nohutları tencereye bırakın.

Patatesler yumuşayınca çorbayı blendardan geçirin.

Afiyet olsun. 

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