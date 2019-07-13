"Nohut alerji yapar mı?" demeyin! Ciddi semptomları olan nohut alerjisi nedir?

Yanlış okumuyorsunuz; nohut alerjik reaksiyonlara sebep olabilecek bir baklagildir. Bir seyahat sırasında nohut yiyen ve seneler senesi bu leziz baklagili tüketmesine rağmen o gün alerjisi başlayan hatta ölümden dönen biriyle tanışana kadar nohudun alerji yapabilecek bir gıda olduğunu düşünmüyordum. Ancak nohut alerjisi önemsenmediği taktirde önemli sorunlara yol açabiliyor.

Peki, nedir nohut alerjisi?

Vücut bazı yiyecekleri zararlı istilacı olarak kabul ediyor ve bağışıklık sistemi harekete geçiyor. Bu süreçte bedende yaşanan semptomlar ise tehlikeli sonuçlara yol açabiliyor.

Nohut alerjisi yaygın mıdır?

Nohut alerjisi çok yaygın olmayan bir rahatsızlıktır. Nohuda karşı alerji çocuk yaşta başlayabileceği gibi ileriki yaşlarda da ortaya çıkabilir.

Yalnızca nohuda karşı mı alerjik reaksiyon gösterilir?

Yapılan bilimsel çalışmalar nohut alerjisi olan kişilerin mercimek, soya fasulyesi gibi birçok baklagile karşı da reaksiyon gösterebildiğini kanıtladı.

Nohut alerjisi belirtileri nelerdir?

Kızarıklık

Ciltte döküntü

Öksürük

Nefes darlığı

İshal

Kusma

Baş dönmesi

Nohut alerjisi nasıl teşhis edilir?

Nohut alerjisi kan ve cilt testi ile teşhis edilebiliyor.

Nohuda dokunulduğunda reaksiyon meydana geliyor mu?

Bu durum hastadan hastaya değişiyor. Bazı hastalar nohuda dokunduklarında da ciltlerinde birtakım reaksiyonlar meydana geliyor.

Fıstık alerjisi olanlar dikkat etmeli mi?

Şayet çocuğunuzda fıstık alerjisi varsa; nohut tüketmeleriyle ilgili sorun olup olmayacağını mutlaka doktorunuza danışmalısınız.

Bebeklere nohut verilmeli mi?

Uzmanlar, bebeklerin 8. aylarından itibaren nohut tüketebileceğini belirtiyor. Ancak her gıdada olduğu gibi bebeğiniz nohutla tanıştıktan üç gün sonra farklı bir gıdayla tanışmalı. Söz konusu bu üç günde çocuğun nohuda alerjisi olup olmadığı gözlenmeli.