Nohudun ihracatı kayda bağlandı

Bakanlık tarafından hazırlanarak Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan konuya ilişkin tebliğle nohut, sülfürik asit (oleum) ve saf amonyak ihracı, kayda bağlı mallar listesine alındı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan görüşmeler neticesinde, son dönemde yaşanan kuraklık, verim ve kalite sorunları karşısında yurt içi arz-yurt dışı talep dengesi ve fiyat istikrarının korunması noktasında nohut ihracatında gerekli tedbirlerin ivedilikle alınmasına yönelik ihracatın yakından takibine ihtiyaç duyulduğu belirtildi.