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Gündem Nöbetçi eczaneler | 13 14 15 Mayıs nöbetçi eczaneler
Gündem

Nöbetçi eczaneler | 13 14 15 Mayıs nöbetçi eczaneler

Bayramda hangi eczaneler nöbetçi | Tam kapanmada döneminde eczaneler haftanın altı günü hizmet verdi. Pazar günleri ise nöbet esasına uygun olarak eczaneler vatandaşlar hizmet vermeyi sürdürdü. Ramazan bayramında da eczaneler nöbet usulüne göre çalışacak. Pek çok kişi yaşadığı semtteki nöbetçi eczaneleri merak ediyor. Peki, nöbetçe eczaneler nasıl öğrenilir? En yakın nöbetçi eczane nerede?

Yeniakit Publisher
2021-05-13 08:34:00 -
Nöbetçi eczaneler | 13 14 15 Mayıs nöbetçi eczaneler

Bugün nöbetçi eczane listesi | 13, 14 ve 15 Mayıs tarihlerinde mübarek ramazan bayramı idrak ediliyor. Bayramda eczaneye gidecek olanlar ise hangi eczanelerin açık olduğunu merak ediyor. Peki, bayramda açık olan eczaneler nasıl öğrenilir?

Nöbetçi eczaneler | 13 14 15 Mayıs nöbetçi eczaneler

Ramazan bayramı dolayısıyla eczaneler nöbet usulüne göre çalışıyor. Eczaneye gitmek isteyenler ise en yakın nöbetçi eczanenin nerede olduğunu araştırıyor. Nöbetçi eczane bilgisine bulunduğunuz ilin eczacı odasının web sitesinden, belediyelerin internet sitelerinden ve e devlet üzerinden öğrenmeniz mümkün.

E DEVLET NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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