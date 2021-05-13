Bugün nöbetçi eczane listesi | 13, 14 ve 15 Mayıs tarihlerinde mübarek ramazan bayramı idrak ediliyor. Bayramda eczaneye gidecek olanlar ise hangi eczanelerin açık olduğunu merak ediyor. Peki, bayramda açık olan eczaneler nasıl öğrenilir?

Nöbetçi eczaneler | 13 14 15 Mayıs nöbetçi eczaneler

Ramazan bayramı dolayısıyla eczaneler nöbet usulüne göre çalışıyor. Eczaneye gitmek isteyenler ise en yakın nöbetçi eczanenin nerede olduğunu araştırıyor. Nöbetçi eczane bilgisine bulunduğunuz ilin eczacı odasının web sitesinden, belediyelerin internet sitelerinden ve e devlet üzerinden öğrenmeniz mümkün.

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