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Yaşam

Nöbetçi eczane nasıl bulunur? Nöbetçi eczane sorgulama

Nöbetçi eczane nasıl bulunur? Eczaneler belirli saatler içerisinde çalıştığı için çoğu zaman vatandaşlar tarafından çalışma saatleri merak konusu oluyor. Mesai saatinden sonra eczane ihtiyacı olan vatandaşlar Nöbetçi eczane nasıl bulunur?Nöbetçi eczane nasıl sorgulanır? sorularının yanıtını merak ediyorlar. İşte Nöbetçi eczane sorgulama

Yeniakit Publisher
2020-07-29 21:29:00 -
Nöbetçi eczane nasıl bulunur? Nöbetçi eczane sorgulama

31 Temmuz Cuma günü başlayacak Kurban Bayramı, 3 Ağustos Pazartesi günü sona erecek. 2020 Kurban Bayramı tatili Arefe günü ile beraber 4.5 gün sürecek.

Arefe gününde, hem eczaneler hem de (Sağlık Ocağı) ASM'ler 13.00'e kadar açık olacak. Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır.

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik 35. maddesi “Eczacı odası veya temsilcisi tarafından eczanelerin bulundukları yerlerin özellikleri ve mevcut eczane kapasitesi göz önünde alınarak eczane çalışma saatleri belirlenir” şeklindedir. Bu doğrultuda eczanelerin açılış- kapanış saatleri her ilde farklıdır. Örneğin;

İstanbul'da eczane çalışma saatleri

Yaz kış ayrımı olamadan 09:00-19:00 saatleri arasındadır

Antalya'da eczane çalışma saatleri

Kış dönemi: 08:30-18:30
Yaz dönemi: 08:90-19:00

Van'da eczane çalışma saatleri

Kış dönemş: 08:00-18:00
Yaz dönemi:08:30-18:30

Nöbetçi eczane nasıl bulunur?

Nöbetçi eczane sorgulama ekranına e-devlet üzerinden ulaşılabilmektedir.

E-DEVLET NÖBETÇİ ECZANE SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

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