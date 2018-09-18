Keçiören nöbetçi eczaneler hangileri? Ankara Keçiören 18 Eylül Salı gecesi nöbetçi eczane hangileri araştırılmaya başlandı. Eczaneler saat 19:00'dan sonra nöbetçi usulüne göre çalışmakta. Eczaneler kapanmasından sonra ilaç alacak hastalar veya hasta yakınları nöbetçi eczane isimlerini araştırmakta. Peki Ankara'da bu gecesi nöbetçi eczaneler hangileri? Ankara nöbetçi eczane Keçiören

Gençaslan Eczanesi Keçiören

Yükseltepe Mah. 1669. Cad. No:1 / A

Gümüş Eczanesi Keçiören

Adnan Yüksel Cad. No:64 / A Etlik /

Sevgi Güler Eczanesi Keçiören

Kuşçağız Mah. Günsazak Cd. No:165