Ankara nöbetçi eczane Keçiören
Keçiören nöbetçi eczaneler hangileri? Ankara Keçiören 18 Eylül Salı gecesi nöbetçi eczane hangileri araştırılmaya başlandı. Eczaneler saat 19:00'dan sonra nöbetçi usulüne göre çalışmakta. Eczaneler kapanmasından sonra ilaç alacak hastalar veya hasta yakınları nöbetçi eczane isimlerini araştırmakta. Peki Ankara'da bu gecesi nöbetçi eczaneler hangileri? Ankara nöbetçi eczane Keçiören18 Eylül 2018 Salı 19:12
Keçiören nöbetçi eczaneler hangileri? Ankara Keçiören 18 Eylül Salı gecesi nöbetçi eczane hangileri araştırılmaya başlandı. Eczaneler saat 19:00'dan sonra nöbetçi usulüne göre çalışmakta. Eczaneler kapanmasından sonra ilaç alacak hastalar veya hasta yakınları nöbetçi eczane isimlerini araştırmakta. Peki Ankara'da bu gecesi nöbetçi eczaneler hangileri? Ankara nöbetçi eczane Keçiören
Gençaslan Eczanesi Keçiören
Yükseltepe Mah. 1669. Cad. No:1 / A
Gümüş Eczanesi Keçiören
Adnan Yüksel Cad. No:64 / A Etlik /
Sevgi Güler Eczanesi Keçiören
Kuşçağız Mah. Günsazak Cd. No:165
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