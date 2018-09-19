Nöbetçi eczane İzmir Karşıyaka
Eczaneler saat 19:00’dan sonra nöbet usulüne göre çalışıyor. İl ve ilçelerde daha önceden belirlenen listeye göre nöbetçi eczaneler belirleniyor. Akşam acile giden hastalar ilaç almak için nöbetçi eczane isimlerini araştırıyor. 19 Eylül Çarşamba günü İzmir ilçelerinde size en yakın nöbetçi eczaneler hangileri araştırılıyor. İzmir bu gece nöbetçi eczane listesi yeniakit.com.tr’de İşte nöbetçi eczane İzmir Karşıyaka. Karşıyaka'da bu gece nöbetçi eczane isimleri ve adresleri…19 Eylül 2018 Çarşamba 19:14
Eczaneler saat 19:00’dan sonra nöbet usulüne göre çalışıyor. İl ve ilçelerde daha önceden belirlenen listeye göre nöbetçi eczaneler belirleniyor. Akşam acile giden hastalar ilaç almak için nöbetçi eczane isimlerini araştırıyor. 19 Eylül Çarşamba günü İzmir ilçelerinde size en yakın nöbetçi eczaneler hangileri araştırılıyor. İzmir bu gece nöbetçi eczane listesi yeniakit.com.tr’de İşte nöbetçi eczane İzmir Karşıyaka. Karşıyaka'da bu gece nöbetçi eczane isimleri ve adresleri…
Filiz Eczanesi Karşıyaka
Dedebaşı Mh. Ali Alp Böke Cd. No:107/c Nergiz Çarşı
Dikmen Eczanesi Karşıyaka
Yalı Mah 6471/5 Sk No:3/a Başkent Üni. Zübeyde Hanım Poliklinikleri Yanı Yeni
Yalı Eczanesi Karşıyaka
Bahariye Mah. Zübeyde Hanım Cad.
Alaybey Eczanesi Karşıyaka
Tuna Mh. Şehit Üsteğmen Ahmet Konuksever Sk. No:39/a ( 6 Nolu Alaybey Sağlık Ocağı
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