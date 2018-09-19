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Nöbetçi eczane İzmir Karşıyaka

Eczaneler saat 19:00’dan sonra nöbet usulüne göre çalışıyor. İl ve ilçelerde daha önceden belirlenen listeye göre nöbetçi eczaneler belirleniyor. Akşam acile giden hastalar ilaç almak için nöbetçi eczane isimlerini araştırıyor. 19 Eylül Çarşamba günü İzmir ilçelerinde size en yakın nöbetçi eczaneler hangileri araştırılıyor. İzmir bu gece nöbetçi eczane listesi yeniakit.com.tr’de İşte nöbetçi eczane İzmir Karşıyaka. Karşıyaka'da bu gece nöbetçi eczane isimleri ve adresleri…

19 Eylül 2018 Çarşamba 19:04
Nöbetçi eczane İzmir Karşıyaka

Eczaneler saat 19:00’dan sonra nöbet usulüne göre çalışıyor. İl ve ilçelerde daha önceden belirlenen listeye göre nöbetçi eczaneler belirleniyor. Akşam acile giden hastalar ilaç almak için nöbetçi eczane isimlerini araştırıyor. 19 Eylül Çarşamba günü İzmir ilçelerinde size en yakın nöbetçi eczaneler hangileri araştırılıyor. İzmir bu gece nöbetçi eczane listesi yeniakit.com.tr’de İşte nöbetçi eczane İzmir Karşıyaka. Karşıyaka'da bu gece nöbetçi eczane isimleri ve adresleri…

Filiz Eczanesi Karşıyaka

Dedebaşı Mh. Ali Alp Böke Cd. No:107/c Nergiz Çarşı

Dikmen Eczanesi Karşıyaka

Yalı Mah 6471/5 Sk No:3/a Başkent Üni. Zübeyde Hanım Poliklinikleri Yanı Yeni

Yalı Eczanesi Karşıyaka

Bahariye Mah. Zübeyde Hanım Cad.

Alaybey Eczanesi Karşıyaka

Tuna Mh. Şehit Üsteğmen Ahmet Konuksever Sk. No:39/a ( 6 Nolu Alaybey Sağlık Ocağı

 

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 19:04
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