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Yerel Nöbet tuttuğu kulübede ölü bulunan özel güvenlik görevlisi, kalp krizi geçirmiş
Yerel

Nöbet tuttuğu kulübede ölü bulunan özel güvenlik görevlisi, kalp krizi geçirmiş

Yeniakit Publisher
2024-01-10 13:57:00 -
Nöbet tuttuğu kulübede ölü bulunan özel güvenlik görevlisi, kalp krizi geçirmiş

MARDİN’in Kızıltepe ilçesinde enerji şirketine ait trafo merkezinde nöbet tuttuğu kulübede ölü bulunan özel güvenlik görevlisi Ali Öncü’nün (47), geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kızıltepe ilçesinde dün sabah saatlerinde trafo merkezine giden işçiler, güvenlik görevlisi Ali Öncü’nün nöbet tuttuğu kulübede yerde hareketsiz yattığını görüp, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekiplerin kontrolünde, Öncü’nün hayatını kaybettiği belirlendi. Öncü’nün cenazesi otopsi için morga götürüldü. Yapılan otopside Ali Öncü’nün kalp krizi geçirip yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Ali Öncü’nün cenazesi, ailesi tarafından teslim alınarak ilçe mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi. (DHA)

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