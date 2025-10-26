  • İSTANBUL
Nöbet tutan polisin yanına yaklaşıp bıçakladı, tutuklandı
Nöbet tutan polisin yanına yaklaşıp bıçakladı, tutuklandı

Nöbet tutan polisin yanına yaklaşıp bıçakladı, tutuklandı

Şanlıurfa'da polis merkezi önünde nöbet tutan bir polisin yanına yaklaşıp bıçakla yaralayan saldırgan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay dün gece saatlerinde Eyyübiye ilçesindeki polis merkezi önünde yaşandı. Merkezin önünde nöbet tutan polis memuru, A.S. (29) isimli şahsın saldırısına uğradı. Bıçakla kolundan yaralanan polis memuru kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken, saldırgan emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

