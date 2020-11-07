  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Nöbet tutan ailelerden HDP/PKK’ya tepki
Gündem

Nöbet tutan ailelerden HDP/PKK’ya tepki

Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan aileler, PKK’lı teröristlerin bilgilerinin yer aldığı dokümanların HDP il binasında bulunmasına tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-07 14:38:00 -
Nöbet tutan ailelerden HDP/PKK’ya tepki

Evlat nöbetine kızı Songül için devam eden annelerden Fatma Akkuş, Çocuklarının HDP binasında kayıtlarının çıktığını belirterek, “Çocuklarımızı onlar gönderdi. HDP ile PKK birliktir. Birlik olmasa çocukların isimleri çıkmazdı. Çocuklarımızı onlar kayıt ederek, göndermişler. Çocukların elinden kalemi alarak, silah vererek, devlete karşı kullanıyorlar” diye konuştu. Celil Begdaş ise “PKK ile bağlantılarının olmadığını söylüyorlardı. Çocukların isimleri buradan neden çıkıyor? Çocuklarımızın isimleri çıktı ve dokümanlar savcılıkta. Çocuklarımızı tehdit ederek, kandırıyorlar. Devletimiz büyüktür ve çocuklarımıza kucak açmıştır” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye ve Rusya anlaştı! İmzalar atıldı
Ekonomi

Türkiye ve Rusya anlaştı! İmzalar atıldı

Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Ankara ile Moskova arasında 'Karayolu Taşımacılığı Anlaşması' imzalandığını açıkladı...
Azerbaycan müjdeyi dünyaya duyurdu
Dünya

Azerbaycan müjdeyi dünyaya duyurdu

İşgali Ermenistan'a karşı başlattığı askeri operasyonu başarılı bir şekilde sürdüren Azerbaycan ordusu, 16 köyü daha kurtardı...
Avrupa'dan sondajdan vazgeçmeyen Türkiye için yeni adım!
Dünya

Avrupa'dan sondajdan vazgeçmeyen Türkiye için yeni adım!

Avrupa Birliği Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri nedeniyle iki TPAO yöneticisine uyguladığı yaptırımların süresini 1 yıl dah..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay