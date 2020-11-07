Nöbet tutan ailelerden HDP/PKK’ya tepki

Evlat nöbetine kızı Songül için devam eden annelerden Fatma Akkuş, Çocuklarının HDP binasında kayıtlarının çıktığını belirterek, “Çocuklarımızı onlar gönderdi. HDP ile PKK birliktir. Birlik olmasa çocukların isimleri çıkmazdı. Çocuklarımızı onlar kayıt ederek, göndermişler. Çocukların elinden kalemi alarak, silah vererek, devlete karşı kullanıyorlar” diye konuştu. Celil Begdaş ise “PKK ile bağlantılarının olmadığını söylüyorlardı. Çocukların isimleri buradan neden çıkıyor? Çocuklarımızın isimleri çıktı ve dokümanlar savcılıkta. Çocuklarımızı tehdit ederek, kandırıyorlar. Devletimiz büyüktür ve çocuklarımıza kucak açmıştır” dedi.