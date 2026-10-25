Nobelli Aziz Sancar Diyarbakır'da: Dicle Üniversitesi bilimin merkezi olma yolunda

Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar, Dicle Üniversitesi tarafından düzenlenen “Bir Ömür Bilime, Bir Ömür İnsanlığa” başlıklı söyleşide akademisyenler ve öğrencilerle bir araya geldi. Üniversitenin 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi Cahit Sıtkı Tarancı Salonu’nda gerçekleştirilen program, yoğun katılımla gerçekleşti.

Etkinliğe, 24 ve 27. Dönem AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, rektör yardımcıları, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

AZİZ SANCAR: BEN HEM MARDİNLİ HEM DİYARBAKIRLI SAYILIRIM

Öğrencilerle buluşmasında Diyarbakır’la olan bağlarını anlatan Prof. Dr. Aziz Sancar, babaannesinin Diyarbakırlı olduğunu, askerlik görevini bu şehirde yaptığını ve geçmiş yıllarda Dicle Üniversitesi’nde akademik çalışmalara katıldığını belirtti.

Sancar, “Ben Mardin’in Savur ilçesinde doğdum. Ancak benim Diyarbakırlı tarafım da var. Babaannem Diyarbakırlıdır. Ben hem Mardinliyim hem de Diyarbakırlı sayılırım” ifadelerini kullandı.

Dicle Üniversitesi’nde daha önce mikrobiyoloji alanında dersler verdiğini ve araştırmalar yürüttüğünü hatırlatan Sancar, Diyarbakır’ın hayatında özel bir yere sahip olduğunu vurguladı.

BEYİN KANSERİ TEDAVİSİNDE ÖNEMLİ ARAŞTIRMALAR

Söyleşinin dikkat çeken bölümlerinden biri de Aziz Sancar’ın beyin kanseri tedavisine yönelik bilimsel araştırmaları oldu.

Çalışmalarında önemli ilerlemeler kaydettiklerini belirten Sancar, henüz insanlarda etkisi kanıtlanmış bir tedaviden söz edilemeyeceğinin altını çizdi.

“Biz tedavi konusunda önemli ilerleme yaptık. Fakat bu insanlarda çalışır mı çalışmaz mı bilmiyorum. Bunu bilmek için daha çok çalışmalar yapmak lazım” diyen Sancar, bilimsel araştırmalarda sabır, disiplin ve kanıta dayalı çalışmanın önemine dikkat çekti.

REKTÖR ERONAT DÖNEMİNDE ULUSLARARASI AKADEMİK AÇILIM

Aziz Sancar’ın Dicle Üniversitesi’nde ağırlanması, Rektör Prof. Dr. Kamuran Eronat yönetiminde yürütülen akademik gelişim ve uluslararası iş birliği çalışmalarını da ön plana çıkardı.

Üniversite, son dönemde bilimsel araştırmaların geliştirilmesi, uluslararası akademik ilişkilerin güçlendirilmesi ve öğrencilerin farklı bilimsel alanlarda desteklenmesine yönelik çalışmalarıyla dikkat çekiyor.

Eylül 2026’da Tanzanya, Moğolistan ve Özbekistan’daki kurumlarla akademik iş birliği protokolleri imzalanması, üniversitenin uluslararası açılımına yönelik adımlar arasında yer aldı.

Dicle Üniversitesi koordinatörlüğünde yürütülen Erasmus+ LiTE Academy projesinin uluslararası değerlendirme toplantısının Norveç’te gerçekleştirilmesi de üniversitenin Avrupa merkezli akademik projelerdeki çalışmalarını gündeme taşıdı.

Rektör Eronat’ın yönetiminde bilimsel etkinliklerin artırılması, akademik iş birliklerinin geliştirilmesi ve üniversitenin araştırma kapasitesinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİNE ÖNEMLİ ADIMLAR

Dicle Üniversitesi’nin akademik çalışmalarının yanı sıra bölgesel kalkınmaya katkı sunabilecek projeler üzerinde de çalışmalar yürütülüyor.

Ağustos 2026’da Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi yönetimiyle gerçekleştirilen görüşmelerde eğitim, istihdam ve üniversite-sanayi iş birliği konuları ele alındı.

Üniversitede kalite yönetimi, akreditasyon hazırlıkları, mesleki eğitim, yapay zekâ ve teknolojiye uyum alanlarında yürütülen çalışmalar da kurumsal gelişim hedefleri arasında bulunuyor.

Bu girişimlerin, öğrencilerin mesleki yeterliliklerinin artırılmasına ve üniversitede üretilen bilimsel bilginin ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürülmesine katkı sağlaması amaçlanıyor.

DİYARBAKIR’IN GENÇLERİNE BİLİMSEL GELECEK HEDEFİ

Aziz Sancar’ın öğrencilerle buluşması, gençlerin bilimsel araştırmalara yönlendirilmesi ve uluslararası başarı hikâyeleriyle tanışması açısından önemli bir fırsat oluşturdu.

Dicle Üniversitesi yönetiminin bilim insanlarını öğrencilerle buluşturan etkinlikleri, gençlerin akademik hedeflerini geliştirmelerine yönelik çalışmaların bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Özellikle araştırma laboratuvarlarının güçlendirilmesi, uluslararası ortak projelerin artırılması ve genç araştırmacıların desteklenmesi, üniversitenin bilimsel gelişimi açısından önem taşıyor.

DİCLE ÜNİVERSİTESİ’NDEN BİLİM VE GELECEK VİZYONU

Nobel ödüllü Aziz Sancar’ın Diyarbakır ziyareti, üniversite öğrencilerine ilham veren bir buluşma olmasının yanında Dicle Üniversitesi’nin bilimsel çalışmalarını ve uluslararası hedeflerini de yeniden gündeme getirdi.

Rektör Prof. Dr. Kamuran Eronat öncülüğünde sürdürülen akademik iş birlikleri, bilimsel etkinlikler ve üniversite-sanayi ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik girişimler, üniversitenin bölgesel ve uluslararası alandaki etkinliğini artırmayı hedefliyor.

Aziz Sancar’ın bilimsel başarı yolculuğu ise Diyarbakır’daki gençlere önemli bir mesaj verdi: Bilimsel başarı, disiplinli çalışma, araştırma ve kararlılıkla mümkün.

Dicle Üniversitesi’nde gerçekleştirilen bu buluşma, Diyarbakır’ın yalnızca dünya çapında bilim insanlarını ağırlayan değil, geleceğin bilim insanlarını yetiştiren bir merkez olması hedefini de ön plana çıkardı.